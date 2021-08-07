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المئات في الشوارع ينددون بالانقلاب العسكري ويلعنون فرنسا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 7 Août 2021



المئات في الشوارع ينددون بالانقلاب العسكري ويلعنون فرنسا

نظمت منصة واكت تما مسيرة احتجاجية مناهضة للمجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية ، صباح السابع من أغسطس للعام 2021م وقد بدأت المسيرة الذي خرج فيها مئات من السكان (رجال ونساء كبار وصغار) من دوارة الحمامة إلي قصر الخامس عشر من يناير رافعين الشعارات معهم ومرددين "لا للانقلاب العسكري" ، "نريد العدالة" ، نريد القانون ، تشاد بلدنا.

ولدى وصولهم بساحة القصر الخامس عشر من يناير توقف المتظاهرون وقدم القادة خطابات بدءاً بالمتحدث باسم الضحايا هبري ، الذي استذكر الأسباب التي دفعت بلادنا إلى التخلف عن الدول منها الظلم وغياب العدالة ، مضيفا يجب علينا أن نحارب الظلم ،

وتلاه المتحدث باسم المتعاقدين فقد أكد أنهم منذ خمسة عشر شهرا لم يجدوا راتبهم فقد انضموا إلى المسيرة لمطالبة حقوقهم ، المتحدثون باسم الشباب والمرأة والعاطلين سلطوا الضوء على محاربة الظلم مؤكدين أنهم ليسوا غرباء من حقوقهم الدخول في الوظيفة

الناطق باسم منصة وكت مكس لونغار أوضح في حديثه انهم يريدون الديمقراطية الحقيقة لا ديمقراطية مزيفة مضيفا أن هذه المسيرة قدمت خدمة لمشيرتشادإدريس ديبي ، اما من جانب الحقوقي محمد نور عبيدو شكر الجمهور لحضورهم مؤكدا أن هذه المسيرة تؤتي أكلها ولو بعد حين ، حاثا على عدم التكاسل والتراخي وقال إن كل اللافتات مؤثرة لكنه تأثر جدا باللافتة التي فيها ضحايا المسيرة.

وشدد على إنهم لم ولن يستسلموا للظلم يطالبوا بحقوقهم ، هذا ونشير إلى أن المسيرة استمرت خمسة ساعات باشراف من رجال الأمن والشرطة بقيادة العقيد بول منغا.

وكما تداخل ممثل حزب المحولون الدكتور سيتاك وقال فإن من الثقافة أن يدرك إنسان طرق بحث عن حقوقه، مشيرا إلى أن واكت تاما لن تتراجع في مطالبة بالحقوق موضحا أن لها طرق آخر سيمارسها إن أبت الحكومة الانتقالية لاستماعهم.




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