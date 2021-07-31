المنسقية الوطنية لدعم الثنائية تنظم حفل تكريمي للقوني ولر



نظمت المنسقية الوطنية لدعم الثنائية اللغوية في تشاد بتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حفل تكريم فضيلة الشيخ الدكتور القوني أبكر ولر تحت رعاية السامية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو.



جرت المناسبة اليوم السبت 31 يوليو بقصر ١٥ يناير ، بحضور الدكتور حسين مسار حسين ممثلا لرئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ، وبجانبه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى ، وممثلي السلطات التقليدية والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية ، وجموعا من المشايخ والدعاة على رأسهم مفتي الديار الشيخ أحمد نور الحلو.



ويأتي هذا التكريم عقب تعيين الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو رئيسا لرابطة علماء ودعاة دول الساحل الخمس ، خلال الحفل أشار رئيس المنسقية الوطنية لدعم الثنائية الدكتور عبدالقادر إلى أن هذا المنصب نتيجة لجهود العلماء الربانيين في تشاد وجهود المشير الراحل إدريس ديبي إتنو ، وأوضح بأن الوقت الحان لتوحيد الجهود الخاصة لمساندة الشيخ ولر في مهامه.



أما رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد الدكتور محمد خاطر عيسى ألمح إلى ضرورة التعايش السلمي والتضامن والوحدة الوطنية لتصدي عن الأفكار الهدامة ، وحرمان الفرصة لتسلل الفكرة المتطرفة وسط الأمة التشادية.



وكما تحدث خلال الحفل المحتفى به الشيخ الدكتور القوني أبكر ولر مدو طويلا ، وضح فيه مقاصد الرابطة وسط الساحل هذا بعد قدم أسمى آيات الشكر والعرفان لكل من سانده ودعا المشايخ والسياسيين والجمعيات المجتمع المدني إلى التعاون معه خلال هذه المرحلة الاي لم تزل في بدايتها.



وقبيل نهاية الحفل تم تكريم فضيلة الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو من قبل ممثل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وممثل السلطات التقليدية والممالك الثلاثة.