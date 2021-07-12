المنصة تطلق مهرجانها الأول بعنوان: اللغة العربية هوية وطنية

وفي السياق ذاته تحدث المنسق العام للمنصة اللغة العربية بتشاد دكتور زكريا محمد صالح الذي فصل الحديث عن دوافع نشأة هذه المنصة ، وشرح أهدافها ، وذكر المبادئ التي تقوم عليها ، مثل الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار ودعم الحكومة الانتقالية.

وتلا ذلك توصيات المنصة التي تتزعمها تحقيق الانصاف العربفون وتطبيق الثنائية في مؤسسات الدولة ، سردها الدكتور إسماعيل عيسى نائب مقرر المنصة.

وتميز الحفل بوقفات شعرية لإبراز مكانة اللغة العربية ، ومدى أصالتها ، كما شهد الحفل المسرحيات التي جسدت معاملة العربفون في مؤسسات الدولة الكبرى.