المنصة تطلق مهرجانها الأول بعنوان: اللغة العربية هوية وطنية

ترأس مستشار رئيس الوزراء للثقافة والتعليم ، صباح اليوم ، بقصر 15 يناير ، حفل افتتاح الحفل الجماهيري الذي نظمته منصة اللغة العربية في تشاد ، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس اللجنة المنظمة الدكتور قمر محمد قمر ، شرح فيها أهداف هذا المهرجان ، التي تنصب في قالب تمهيد لإرساء أوتاد اللغة العربية ، وأكد بأن المنصة هي عبارة عن مجموعة من الكيانات العربية في تشاد من الجمعيات والروابط والاتحادات.
وكما أدلت مريم غيث نيابة عن المرأة الناطقة بالعربية المطالبة بالعدالة في التعيينات وإعطاء الأهمية للمرأة التشادية ، مؤكدة أن التشادية الناطقة بالعربية تتحدى أي شخص سواء في مجال التعليم أو السياسة أو حتى النضال ، ودعت المجلس العسكري الانتقالي إلى عدم نسيانها مجددا.
من جانب الشباب الناطقين باللغة العربية ناب عنهم المهندس محمد هارون الذي عرض بدوره أهم التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب التشادي الناطق بالعربية ، وشدد على ضرورة الرجوع إلى قرار "المدرسة الوطنية للإدارة'' التي استثنت الناطقين باللغة العربية عن حقوقهم الوطنية ، وطالبت أيضًا بفتح أبواب المؤسسات الكبرى في الدولة وخارجها للشباب التشادي الناطق بالعربية.
وفي السياق ذاته تحدث المنسق العام للمنصة اللغة العربية بتشاد دكتور زكريا محمد صالح الذي فصل الحديث عن دوافع نشأة هذه المنصة ، وشرح أهدافها ، وذكر المبادئ التي تقوم عليها ، مثل الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار ودعم الحكومة الانتقالية.
وتلا ذلك توصيات المنصة التي تتزعمها تحقيق الانصاف العربفون وتطبيق الثنائية في مؤسسات الدولة ، سردها الدكتور إسماعيل عيسى نائب مقرر المنصة.
وتميز الحفل بوقفات شعرية لإبراز مكانة اللغة العربية ، ومدى أصالتها ، كما شهد الحفل المسرحيات التي جسدت معاملة العربفون في مؤسسات الدولة الكبرى.