الهاما تسلم تقرير تقييم دفتر مهام الاوناما

السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري (هاما) والتي تعد مسؤولة عن تنظيم الانشطة المتعلقة بالإعلام والاتصال، نظمت صبيحة اليوم الثلاثاء التاسع عشر من سبتمبر2023 حفلا لتقديم تقرير تقييم تنفيذ دفتر مهام الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري (اوناما) وذلك بإحدى صالات الهيئة ، بحضور رئيس السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري واعضاء استشارية السلطة الي جانب وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مجلس إدارة أوناما والمدير العام لاوناما وعدد من اعضاء الحكومة وعدد من المستشارين الوطنيين وممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية والطوائف الدينية وممثلي البعثات الدبلوماسية والمستشارة المكلفة بالإعلام لدى رئاسة الجمهورية والمستشارالمكلف بالمهام لدى رئاسة الجمهورية ومدير الإعلام لدى رئاسة الوزراء و المدراء والمدراء الفرعيين ومسؤولي النقابتين ورؤساء الأقسام والأفراد العاملين بالأوناما.



الهدف من هذه المناسبة تحسين الخدمات التي تقدمها اوناما لتحديد احتياجات السكان من ناحية الحصول على الأخبار والخدمات الضرورية ذات الصلة بالإعلام والاتصال. حيث تم تقديم خلاصة تقرير تقييم اوناما الذي أعدته لجنة مكونة من ستة اعضاء قاموا بإجراء المقابلات داخل الهيئة بدء من الاداريين الي العمال للتعرف على الاعمال والخدمات والنواقص فيما يخص سير العمل في الاوناما.



كما اجريت استطلاعات رأي للجمهور داخل الاراضي الوطنية الذي اجرته شركة بوديل تشاد بتكليف من السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري في شهر يوليو في تسع عشرة ولاية من ولايات البلاد التي بلغت نسبة العينات فيها82,61% بهدف التعرف على اراء الجماهير حول ماتقدمه اوناما .



وفي خلاصة التقرير تم ذكر عدة ملاحظات من بينها قلة الموارد البشرية والميزانية وضعف مهارات مستوى العاملين والتراخي في العمل وعدم تنفيذ دفتر المهام بالصورة المطلوبة فان هذا الوضع يضر بالإنتاج ويقلل من جودة العمل في الهيئة الوطنية للاعلام السمعي البصري اوناما.



وخلص التقرير بنتائج وتوصيات موجهة للحكومة ومجلس ادارة الاوناما والادارة العامة لاوناما والمجلس الوطني الانتقالي والعمال والاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.



رئيس السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري( هاما) السيد عبدالرحمن بركة عبدالله دونينقار في كلمته قال يجب ان تكون الهيئة الوطنية للاعلام السمعي البصري (اوناما) ومحطاتها الولائية التي تتمتع بحرية التعبير متاحة وفقا للتشريع المعمول به لجميع الحساسيات السياسية والطوائف الدينية المعترف بها في البلاد والتيارات الفكرية التعامل معها بحيادية تامة واحترام صارم لقواعد وأخلاقيات الصحفي التشادي.



كما يجب ان تكون البرامج التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ومحطاتها الولائية وفقا لدفتر مهامها وان تقوم بدورها على النحو الصحيح وان تأخذ بعين الاعتبار احتياجات التشاديين وتعزيز الثقافة الوطنية . وفي ختام المناسبة قدمت نسخ من التقرير رسميا من قبل رئيس السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري السيد عبدالرحمن بركة عبدالله الى المدير العام لاوناما ووزير الاعلام والوزيرة الامينة العامة النائبة للحكومة اضافة الى رئيس مجلس ادارة الاوناما. يجب الاشارة إلى أن التوصيات التي قدمها فريق المقيمين تصب بقوة في تحسين أداء الاوناما وذلك للاضطلاع بدورها الريادي في تثقيف وإخبار وترفية المجتمع بصفتها وسيلة إعلام خدمة عامة والعمل على تطبيق دفترمهامها بشكل أفضل.