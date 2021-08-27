الوفاق التشادي يكشف عن حالة تعذيب وحشي في سلامات



تعرض ثلاثة أشقاء متهمون بحيازة أسلحة لتعذيب من قبل مسؤول وكالة الوطنية للأمن فرع السلامات أعرب الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان غضبه الشديد من السلوك الوحشي والهمجي والمهين للسيد لكواجي تيجاني ، رئيس شبكة وكالة الوطنية للأمن(ANS) في أمتمان بحسب بيان صحفي نشره الوفاق.



جاء في البيان فإن المسؤول الأمني يتهم زوراً ثلاثة أشقاء من أسرة واحدة بحيازة أسلحة وهم : إبراهيم يوسف وإسحاق يوسف وموسى فضل يوسف الذين اعتقلوا تعسفيا من قبل هذا الشخص من وكالة الأمن يتعرضون لتعذيب لا يصدق بدء من إدخال الفلفل الحار في الشرج والأعضاء التناسلية والعينين وحروق الجسم بعد رشهم بالبنزين.



وأكد الوفاق التشادي في بيانه أن والد هؤلاء المتهمين توفي بعد اعتقال وتعذيب أبناءه بعد ان تدهورت صحته بشكل ملحوظ ، وكما أخذ المسؤول مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيلهم ، يطالب الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان (CTDDH) باعتقال الفوري على هذا المتهم الذي وصفه بالمجرم وإقالته بالكامل من حقل الجيش الوطني التشادي.



ويطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمحاكمة الكواجي التجاني وإدانته بشدة بسبب هذا السلوك الجدير بالممارسات ، كما يطالب وزارة الدفاع عن حقوق الإنسان بتعويضات كبيرة من الضحايا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.