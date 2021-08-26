انجمينا ترحب فكرة إنشاء قوة حدودية مختلطة



استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي في 25 أغسطس نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني ، ودعا إلى حل إقليمي للمشاكل المشتركة والمشاركة الفعالة للدول المجاورة من أجل سلام دائم.



قال رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق ركن محمد إدريس ديبي "بلدنا ملتزم التزاما حازما بأداء دوره لمساعدة الشعب الليبي ، ولكن في المقابل تتمنى تشاد بشدة ألا يزعزع المرتزقة والعصابات المسلحة التي تجوب ليبيا استقرار دول الجوار كما كان الحال في أبريل الماضي والعواقب المؤسفة التي نعرفها".



وأعلن محمد ديبي دعم السلطات التشادية مبادرة إعادة إطلاق الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة مختلطة على طول حدودها ، وبحسب رئيس المجلس العسكري ، فإن أمن الحدود يجب أن يجعل من الممكن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.



ويرى محمد إدريس ديبي قمة سين-ساد الاستثنائية تسمح بمناقشة الاهتمامات الإقليمية وتؤدي إلى قرارات مشتركة.