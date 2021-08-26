Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

انجمينا ترحب فكرة إنشاء قوة حدودية مختلطة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 26 Août 2021



انجمينا ترحب فكرة إنشاء قوة حدودية مختلطة

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي في 25 أغسطس نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني ، ودعا إلى حل إقليمي للمشاكل المشتركة والمشاركة الفعالة للدول المجاورة من أجل سلام دائم.

قال رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق ركن محمد إدريس ديبي "بلدنا ملتزم التزاما حازما بأداء دوره لمساعدة الشعب الليبي ، ولكن في المقابل تتمنى تشاد بشدة ألا يزعزع المرتزقة والعصابات المسلحة التي تجوب ليبيا استقرار دول الجوار كما كان الحال في أبريل الماضي والعواقب المؤسفة التي نعرفها".

وأعلن محمد ديبي دعم السلطات التشادية مبادرة إعادة إطلاق الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة مختلطة على طول حدودها ، وبحسب رئيس المجلس العسكري ، فإن أمن الحدود يجب أن يجعل من الممكن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

ويرى محمد إدريس ديبي قمة سين-ساد الاستثنائية تسمح بمناقشة الاهتمامات الإقليمية وتؤدي إلى قرارات مشتركة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2021

Tchad : une insécurité alimentaire préoccupante

Tchad : une insécurité alimentaire préoccupante

Tchad : les autorités du Lac et Kanem se forment en prévention et gestion des conflits Tchad : les autorités du Lac et Kanem se forment en prévention et gestion des conflits 25/08/2021

Populaires

Tchad : 8 nominations à l’Autorité de l’aviation civile

25/08/2021

Tchad : la SNE présente les premiers résultats de son opération de recouvrement

25/08/2021

Tchad : la rentrée scolaire fixée au 1er octobre 2021

25/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 18/08/2021 - Ambassade de Chine au Tchad

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ ​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ 05/08/2021 - Moussa Nahar

ANALYSE - 23/08/2021 - Martin Hidgé Ndouba

Tchad : Doba, la ville qui n'a pas bénéficié de la manne pétrolière

Tchad : Doba, la ville qui n'a pas bénéficié de la manne pétrolière

Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement 14/08/2021 - Steve Djénonkar

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter