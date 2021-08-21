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TCHAD

انعدام الثقة بين وزارة التعليم العالي والمتعاونين يؤدي إلى عرقلة التعليم


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 21 Août 2021



انعدام الثقة بين وزارة التعليم العالي والمتعاونين يؤدي إلى عرقلة التعليم

نشوب القلق إزاء المناخ السائد في وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الذي أدى إلى إصدار بيانا صحفيا من المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين أعلن فيه عن تجهيز لمظاهرات مرتقبة.

أثار المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين مناخ انعدام الثقة بين وزيرة التعليم العالي والمتعاونين معها ، وأعرب عن أسفه لإيقاف المدير العام للمركز الوطني للأعمال الجامعية ونائبه بسبب العصيان وسوء الإدارة.  

يؤكد المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين أن شكاويها المتعلقة بالنقل والتموين لم تؤخذ في الاعتبار أبدًا ، بينما يقترب استئناف الدراسة في سبتمبر.

في إشارة إلى الحادث الذي وقع في حرم توكرا الذي أدى إلى الهجوم على الوزيرة ، قال المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين إنها تقترب من لا شيء وتضيف أنه تم فتح تحقيق.  

يدعو المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين السلطات للتدخل لإنقاذ التعليم العالي وتهدد بالمظاهرات المحتملة.


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