انعدام الثقة بين وزارة التعليم العالي والمتعاونين يؤدي إلى عرقلة التعليم



نشوب القلق إزاء المناخ السائد في وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الذي أدى إلى إصدار بيانا صحفيا من المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين أعلن فيه عن تجهيز لمظاهرات مرتقبة.



أثار المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين مناخ انعدام الثقة بين وزيرة التعليم العالي والمتعاونين معها ، وأعرب عن أسفه لإيقاف المدير العام للمركز الوطني للأعمال الجامعية ونائبه بسبب العصيان وسوء الإدارة.



يؤكد المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين أن شكاويها المتعلقة بالنقل والتموين لم تؤخذ في الاعتبار أبدًا ، بينما يقترب استئناف الدراسة في سبتمبر.



في إشارة إلى الحادث الذي وقع في حرم توكرا الذي أدى إلى الهجوم على الوزيرة ، قال المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين إنها تقترب من لا شيء وتضيف أنه تم فتح تحقيق.



يدعو المكتب الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين السلطات للتدخل لإنقاذ التعليم العالي وتهدد بالمظاهرات المحتملة.