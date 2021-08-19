باداكي ألبرت: "الحكومة لا تريد إقصاء أي تشادي"



دعا رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت يوم الأربعاء الأعضاء الـ 69 في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل إلى "تجاوز الاعتبارات الحزبية للنظر في مصلحة تشاد وحدها.



قال باهيمي باداكي "الحكومة لا تريد استبعاد أي تشادي ، أعضاء لجنة الحوار بدأوا في كتابة الصفحة الجديدة من تاريخنا المشترك ، والشعب التشادي يتربص المستجدات.



وأوضح أن الاختيار على هذه الشخصيات المختلفة له ما يبرره لضمان شمولية الحوار وتجميع خبراتهم الثرية ، واثقًا في "النجاح المتوقع لمهمتهم النبيلة" ، أشار باهيمي باداكي ألبرت إلى أن العمل المتوقع مرهق ، على حد تعبيره.



ويرى ألبرت أنه مغامرة حقيقية لكنها مهمة لبلدنا في البحث عن عقد اجتماعي جديد يجمع كل تطلعات كل أبناء وبنات البلد.





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