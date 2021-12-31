بيان أمني بمناسبة احتفال رأس السنة



وجه المدير العام للشرطة الوطنية ، المراقب العام للشرطة عثمان باسي لوغما ، الخميس 30 ديسمبر 2021 ، بيان صحفي تتعلق بحفلة رأس السنة الميلادية وأبلغ المواطنين بالإجراءات الأمنية المتخذة لتغطية الاحتفالات في عموم البلاد.



أعلن المراقب العام للشرطة عثمان باسي لوغما عن إنشاء نظام تنفيذي محلي عملي لإنفاذ القانون لضمان سلامة الممتلكات والأشخاص.



وبحسب المدير العام للشرطة الوطنية رئيس مفتشي الشرطة عثمان باسي لوغما ، فقد تم وضع آلية تشغيلية للحفاظ على النظام المحلي ، تضم عناصر اللجنة الأمنية المشتركة والشرطة الوطنية ، ومهمتها حماية الناس وممتلكاتهم ، وضمان مراقبة النقاط الاستراتيجية ، وتسيير دوريات للمشاة والآليات ، في كل من انجمينا وفي الولايات للسماح للسكان بالاحتفال بسلام وهدوء.



وطالب المواطنين بالالتزام بالهدوء والتعاون مع القوات الأمنية التي تم حشدها لهذه المناسبة.



واختتم المدير العام للشرطة الوطنية ، المراقب العام لقسم الشرطة عثمان باسي لوغما ، "بالنسبة لضباط إنفاذ القانون ، فقد تم توجيههم لإنجاز مهمتهم بتفان واحتراف مع البقاء يقظًا لمواجهة جميع الطوارئ الأمنية.