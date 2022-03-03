Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تأجيل حوار الدوحة إلى ١٣ مارس


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Mars 2022



تأجيل حوار الدوحة إلى ١٣ مارس

تخطر اللجنة الفنية الخاصة المعنية بالتحضير لمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل الرأي الـعـام الـوطني والدولي أن أعمـال الحـوار التمهيـدي مـع الحركات السياسية العسكرية ستنطلق في 13 مارس 2022 بالدوحة - قطر .

إن تنظيم اجتماع بهذا الحجم يشكل تحديا يتطلب مراعاة عوامل عديدة سواء خاصة بالبلد المضيف قطر أو الأطراف المشاركة المختلفة .

فبعد مشاورات كثيرة ، اتفقت السلطات القطرية والتشادية على الترتيب والتنظيم اللوجستي الضروريين لضمان سلاسة سير أعمال هذا الحوار التمهيدي .

وقـد تـم حـل كافة المسائل اللوجستية والتنسيقية بين السلطات التشادية وقطر . وعليه ، تتقدم اللجنة الفنية الخاصة بجزيل الشكر للسلطات القطرية على اهتمامها وجهودها المبذولة لمشاركة الحركات السياسية العسكرية في هذا الاجتماع المهم الذي يرمي إلى عودة السلام لبلدنا العزيز تشاد .


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/03/2022

Tchad : le ministre des Infrastructures met en garde les propriétaires des véhicules surchargés

Tchad : le ministre des Infrastructures met en garde les propriétaires des véhicules surchargés

Tchad: la CASAC autorisée à marcher le 6 mars prochain Tchad: la CASAC autorisée à marcher le 6 mars prochain 03/03/2022

Populaires

Tchad : les directeurs et le DAF de la NSTT remplacés par décret

03/03/2022

Tchad : à Abéché, le ministère des Transports suspend l’agence Abou Hamama

03/03/2022

Circulation routière au Tchad : "Il y a trop de désordre" (DGPN)

02/03/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 27/02/2022 - Dr. Succes Masra

Tchad : ​"notre seul ennemi c’est l’injustice et non pas un pays étranger et son drapeau"

Tchad : ​"notre seul ennemi c’est l’injustice et non pas un pays étranger et son drapeau"

Tchad : Mahamoud Ali Seïd, le culte de la personnalité a payé Tchad : Mahamoud Ali Seïd, le culte de la personnalité a payé 26/02/2022 - Masrambaye Blaise

ANALYSE - 26/02/2022 - Masrambaye Blaise

Tchad : Routouang Christian, Souleymane Abakar : limogeage mérité ?

Tchad : Routouang Christian, Souleymane Abakar : limogeage mérité ?

Tchad : le berceau de la tuerie ? Tchad : le berceau de la tuerie ? 21/02/2022 - Martin Higdé Ndouba

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter