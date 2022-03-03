تأجيل حوار الدوحة إلى ١٣ مارس



تخطر اللجنة الفنية الخاصة المعنية بالتحضير لمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل الرأي الـعـام الـوطني والدولي أن أعمـال الحـوار التمهيـدي مـع الحركات السياسية العسكرية ستنطلق في 13 مارس 2022 بالدوحة - قطر .



إن تنظيم اجتماع بهذا الحجم يشكل تحديا يتطلب مراعاة عوامل عديدة سواء خاصة بالبلد المضيف قطر أو الأطراف المشاركة المختلفة .



فبعد مشاورات كثيرة ، اتفقت السلطات القطرية والتشادية على الترتيب والتنظيم اللوجستي الضروريين لضمان سلاسة سير أعمال هذا الحوار التمهيدي .



وقـد تـم حـل كافة المسائل اللوجستية والتنسيقية بين السلطات التشادية وقطر . وعليه ، تتقدم اللجنة الفنية الخاصة بجزيل الشكر للسلطات القطرية على اهتمامها وجهودها المبذولة لمشاركة الحركات السياسية العسكرية في هذا الاجتماع المهم الذي يرمي إلى عودة السلام لبلدنا العزيز تشاد .