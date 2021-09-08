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تحالف الجبهة الجديدة يستبعد ديلو وحزبه


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 8 Septembre 2021



تحالف الجبهة الجديدة يستبعد ديلو وحزبه

قررت الأحزاب الأخرى الأعضاء في تحالف الجبهة الجديدة من أجل التغيير (FNC) في 7 سبتمبر  استبعاد الحزب الاشتراكي بلا حدود بزعامة يحي ديلو جيرو بيتشي ، وهو أيضًا منسق هذه المنصة ، فإن هذا الاستبعاد مرتبط برفض المنسق (يحي ديلو جيرو ) الذهاب إلى الحوار الوطني الشامل.

وفقا البيان فإن يحي ديلو لم يعد منسقا لتحالف الجبهة الجديدة للتغيير ، وحزبه الاشتراكي بلا حدود (PSF) مستبعد في الواقع من هذا التجمع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 أغسطس.

والدافع وراء هذا العمل حسب أعضاء التحالف هو رفض منسق الأحزاب السياسية الذهاب إلى الحوار الوطني والانضمام إلى المجلس الوطني الانتقالي ، 

ويتساءلون: "إذا بدأنا من الافتراض القائل بأن السياسة ليست حربًا ، فإننا لا نستطيع حقًا أن نفهم لماذا يمكن منع قادة الأحزاب من الانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية من خلال أساس الحوار الوطني الشامل".

وعلى هذا الأساس ، قررت الأطراف السبعة الأخرى الأعضاء بالإجماع "استبعاد حزب الاشتراكي بلا حدود من المنصة اعتبارًا من 7 سبتمبر 2021".

للتذكير فقد أبلغ يحي ديلو في بيان صحفي أن تحالفه لن يذهب إلى الحوار ولا ينضم إلى المجلس الوطني الانتقالي لأن المجلس العسكري الحاكم ، بحسب قوله ، يقود الانتقال كما يحلو له ، دون مراعاة المقترحات.



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