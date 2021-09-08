تحالف الجبهة الجديدة يستبعد ديلو وحزبه



قررت الأحزاب الأخرى الأعضاء في تحالف الجبهة الجديدة من أجل التغيير (FNC) في 7 سبتمبر استبعاد الحزب الاشتراكي بلا حدود بزعامة يحي ديلو جيرو بيتشي ، وهو أيضًا منسق هذه المنصة ، فإن هذا الاستبعاد مرتبط برفض المنسق (يحي ديلو جيرو ) الذهاب إلى الحوار الوطني الشامل.



وفقا البيان فإن يحي ديلو لم يعد منسقا لتحالف الجبهة الجديدة للتغيير ، وحزبه الاشتراكي بلا حدود (PSF) مستبعد في الواقع من هذا التجمع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 أغسطس.



والدافع وراء هذا العمل حسب أعضاء التحالف هو رفض منسق الأحزاب السياسية الذهاب إلى الحوار الوطني والانضمام إلى المجلس الوطني الانتقالي ،



ويتساءلون: "إذا بدأنا من الافتراض القائل بأن السياسة ليست حربًا ، فإننا لا نستطيع حقًا أن نفهم لماذا يمكن منع قادة الأحزاب من الانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية من خلال أساس الحوار الوطني الشامل".



وعلى هذا الأساس ، قررت الأطراف السبعة الأخرى الأعضاء بالإجماع "استبعاد حزب الاشتراكي بلا حدود من المنصة اعتبارًا من 7 سبتمبر 2021".



للتذكير فقد أبلغ يحي ديلو في بيان صحفي أن تحالفه لن يذهب إلى الحوار ولا ينضم إلى المجلس الوطني الانتقالي لأن المجلس العسكري الحاكم ، بحسب قوله ، يقود الانتقال كما يحلو له ، دون مراعاة المقترحات.