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TCHAD

تحالف سياسي يضم عشرات الأحزاب تطالب بتطبيق الثنائية اللغوية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Août 2021



تحالف سياسي يضم عشرات الأحزاب تطالب بتطبيق الثنائية اللغوية

شارك حوالي عشرين حزباً سياسياً تحت مظلة تحالف الخضر بتعاون مع منصة اللغة العربية بتشاد في الاجتماع خاص يهدف إلى تفعيل الثنائية اللغوية في إدارات تشاد.

قال منسق تحالف الخضر الاشتراكي الديمقراطي ، أحمد جدة محمد البشير ، إن الأحزاب السياسية يجب أن تتفاعل مع جميع القوى الفاعلة في البلاد. مضيفا إن ثنائية اللغة في تشاد هي إنجاز ديمقراطي دستوري وموضوع وطني.

مشيرا إلى دور الكيانات السياسية في تعزيز الثنائية "يجب أن تعمل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني يداً بيد للسماح للبلد بالسير في الاتجاه الصحيح ، بأقل قدر من اللامبالاة وعدم الفهم" على حد مداخلته.

 وأشار منسق منصة اللغة العربية في تشاد ، الدكتور زكريا محمد صالح ، إلى أن الإدارة ما زالت تتطلب وجود اللغتين في تشاد ، وأضاف زكريا محمد صالح : "نحن مقتنعون بأن اللغة العربية لغة تراثية ، وممالكنا عملت باللغة العربية ، وفي الآونة الأخيرة أهملت السلطات اللغة العربية". 


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