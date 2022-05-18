Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تحالف "وكت تما" يقرر تنظيم مسيرة يوم ٢٨ مايو


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 18 Mai 2022



تحالف "وكت تما" يقرر تنظيم مسيرة يوم ٢٨ مايو

أعلن المتحدث باسم منصة وكت تما السيد سوماين آدم بأنها محتفظة في تنظيم مسيرة سلمية مناهضة لتواجد الفرنسي في الأراضي التشادية يوم ٢٨ مايو ، مؤكدا بأن الأنشطة التحالف لن تتوقف بمجرد اعتقال عدد من أعضاءه.

وأوضح المتحدث باسم التحالف السياسي والاجتماعي بأن "وكت تما" ألتزم بإجراءات الأمنية في مسيرتها الأخيرة (١٤ مايو) رغم ذلك اعتقلت السلطات الأمنية عدد من أعضاء التحالف الأمر الذي أدهش التحالف عامة.

وقال المتحدث باسم هذا التحالف من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني "اعتقال رفاقنا لا يقوض بأي حال من الأحوال تصميمنا على محاربة الإمبريالية الفرنسيه ، بالإضافة إلى ذلك ، نطالب بالإفراج عن رفاقنا المختطفين المحتجزين والمسجونين".

واختتم معلن بأن المنصة مستمرة في مسيرته التي أعلن عنها في 28 مايو ، وداعيا الشعب التشادي إلى "التزام اليقظة والاستعداد لأعمال مدنية أخرى".


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/05/2022

N’Djamena : un gros-porteur écrase un motocycliste à l’avenue Charles De Gaulle

N’Djamena : un gros-porteur écrase un motocycliste à l’avenue Charles De Gaulle

Tchad : l'UNDR condamne les attaques contre le partenaire privilégié français Tchad : l'UNDR condamne les attaques contre le partenaire privilégié français 18/05/2022

Populaires

Tchad : nomination d’un officier à la Coordination des opérations extérieures

18/05/2022

N’Djamena : un gros-porteur écrase un motocycliste à l’avenue Charles De Gaulle

18/05/2022

Tchad : une marche pacifique des étudiants de Pala

18/05/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 11/05/2022 - Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante.

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années 05/05/2022 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant.

ANALYSE - 18/05/2022 - Info Alwihda

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. 17/05/2022 - Habib Ousman

REACTION - 19/04/2022 - Info Alwihda

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ?

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ?

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc" Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc" 13/11/2021 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter