تحالف "وكت تما" يقرر تنظيم مسيرة يوم ٢٨ مايو



أعلن المتحدث باسم منصة وكت تما السيد سوماين آدم بأنها محتفظة في تنظيم مسيرة سلمية مناهضة لتواجد الفرنسي في الأراضي التشادية يوم ٢٨ مايو ، مؤكدا بأن الأنشطة التحالف لن تتوقف بمجرد اعتقال عدد من أعضاءه.



وأوضح المتحدث باسم التحالف السياسي والاجتماعي بأن "وكت تما" ألتزم بإجراءات الأمنية في مسيرتها الأخيرة (١٤ مايو) رغم ذلك اعتقلت السلطات الأمنية عدد من أعضاء التحالف الأمر الذي أدهش التحالف عامة.



وقال المتحدث باسم هذا التحالف من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني "اعتقال رفاقنا لا يقوض بأي حال من الأحوال تصميمنا على محاربة الإمبريالية الفرنسيه ، بالإضافة إلى ذلك ، نطالب بالإفراج عن رفاقنا المختطفين المحتجزين والمسجونين".



واختتم معلن بأن المنصة مستمرة في مسيرته التي أعلن عنها في 28 مايو ، وداعيا الشعب التشادي إلى "التزام اليقظة والاستعداد لأعمال مدنية أخرى".