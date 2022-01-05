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TCHAD

تشادية تتبرع بـ 35 مليون فرنك سيفا للإفراج عن الشاب نصر محمد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Janvier 2022



تشادية تتبرع بـ 35 مليون فرنك سيفا للإفراج عن الشاب نصر محمد

دفعت السيدة فاطمة صبور دريه بمبلغ قدره 35 مليون فرنك سيفا مقابل إطلاق سراح الشاب نصر محمد إسحاق الذي اختطفته عصابة في ليبيا ، وأكدت فاطمة أنها لم تفعل ذلك الا حبا لأبناء وطنها.

وفقا لها إن المال لا يساوي شيئا مقابل الإنسان ، لذا انها تبرعت بهذا المبلغ نقدا من أجل تحرير هذا الشاب الذي وصفه باليتيم ، وأشارت فاطمة إلى أن ما دفعتها إلى التفاعل المادي السريع هو إهانة الشاب وضربه علنا بدون رحمة.

وأكدت أنها لم تنم قط بعد أن شاهدت الفيديو ، قالت : "مشهد مؤلم للغاية شخصيا ما استطعت تكرار مشاهدة الفيديو" حسب تصريحها لموقع الوحدة انفو.

وجهت فاطمة صبور عدة نصائح لاثرياء تشاد حاثا إياهم على استثمار أموالهم في تشاد ولذلك لتصدي هجرة الشباب إلى بلدان أخرى بحثا عن العمل ، ودعا الشباب إلى العمل في أوطانهم تفاديا الإهانات.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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