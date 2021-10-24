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TCHAD

تشاد: اتحاد اللغة العربية يناشد العسكري بضرورة تدخله الشخصي لحل مشكلة المدرسة الوطنية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 24 Octobre 2021


رد الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد يوم 23 أكتوبر على إعلان نتائج القبول في امتحانات القبول بالمدرسة الوطنية للإدارة مناشدة رئيس المجلس العسكري الانتقالي ورئيس مجلس القضاء الفريق ركن محمد إدريس ديبي إتنو بضرورة تدخله الشخصي لحل مشكلة المدرسة الوطنية.


تشاد: اتحاد اللغة العربية يناشد العسكري بضرورة تدخله الشخصي لحل مشكلة المدرسة الوطنية

أعرب رئيس الاتحاد الدكتور حسب الله مهدي فضلة عن "أسفه واستغرابه" عقب تغريدة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي هنأ فيها إدارة المدرسة الوطنية للإدارة على نجاحها في تنظيم المسابقة ، بينماإدارة المدرسة الوطنية للإدارة انتهكت العديد من الأحكام المتعلقة بتطبيق ثنائية اللغة.

كما وجه مدير المدرسة إهانة واضحة للسلطات القضائية والشرطة القضائية ، بتحدي حكم المحكمة والاستمرار في تنفيذ إعلانه ، في تحد لأي نص قانوني ، ورفض المثول أمام القضاء. (...) أعضاء هيئة التحكيم مطالبون بالمثول أمام الجهات القضائية المختصة للمشاركة في التمرد على حكم المحكمة وخرق قوانين الدولة.

يقوم الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بحملة لإدراج المرشحين الناطقين باللغة العربية في المدرسة الوطنية للإدارة في اليوم السابق لانطلاق امتحان الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة ، حصلت على قرار قضائي بإلغاء الاختبارات تم إلغاء هذا بعد ساعات قليلة من قبل القاضي. يتم قبول 200 مرشح رسميًا في المدرسة الوطنية للإدارة في نهاية المسابقة.


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