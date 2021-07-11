تشاد: اغتيال في وضح النهار في انجمينا

قُتل سائق دراجة نارية للتو يوم بالقرب من دوار أدم شيري في مقطع شارع مالدوم بادا عباس (نميري سابقًا) في انجمينا.



قام شخص في سيارة تويوتا هيلوكس ، بدون لوحة ترخيص وزجاج مظلل ، بسحب سلاح وأطلق ثلاث رصاصات باتجاه الضحية الذي توفي على الفور ، ولا بالقرار.



وتأتي هذه المأساة الجديدة بعد يوم واحد من إطلاق عملية مكافحة قطع الطرق في انجمينا المسماة "حرماتان" من قبل قوة أمنية مختلطة مكونة من حرس الرحل والدرك الوطني والشرطة الوطنية.



رغم الحظر الصارم على تجوال المركبات ذات النوافذ المظلمة وبدون لوحات ترخيص ، فإن بعض الأفراد يتحدون سلطة الدولة