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TCHAD

تشاد: البلاد تحتفل بالذكرى 61 للاستقلال


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Août 2021



تشاد: البلاد تحتفل بالذكرى 61 للاستقلال © Mahamat Issa Gadaya/Alwihda Info
تشاد: البلاد تحتفل بالذكرى 61 للاستقلال © Mahamat Issa Gadaya/Alwihda Info
بحضور كل من رئيس وزراء الحكومة الانتقالية باييمي باداكي ألبير ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي والقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال عبد الكريم داوود. وبحضور رؤساء المؤسسات الكبرى بالجمهورية وأعضاء  الحكومة  والنواب البرلمانيين وعمدة مدينة أنجمينا، والدبلوماسيين المعتمدون لدى البلاد وعدد كبير من ضباط الجيش الوطني التشادي وجمع غفير من المواطنين اللذين جاءوا من مختلف الاحياء.  ترأس رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو هذا الأربعاء 11 أغسطس 2021 بساحة الأمة مناسبة إحياء  الذكرى 61 لعيد الاستقلال الذي يصادف 11 أغسطس من كل عام.

بدأ الحفل باستعراض الوحدات المختلفة  للقوات المسلحة التشادية من قبل القائد العام للجيش الوطني التشادي الجنرال عبد الكريم داوود.

وبعيد وصول رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية الفريق محمد ادريس ديبى اتنو إلى ساحة الامة حيث كان فى استقباله القائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال عبد الكريم داوود حيث تم عزف النشيد الوطنى، عقب ذلك قام رئيس الجمهورية رفقة القائد العام للقوات المسلحة باستعراض الوحدات المختلفة للقوات المسلحة الوطنية وبعد الاستعراض قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بوضع اكليل  من الزهور على قبر الجندى المجهول وذلك تكريما للشهداء الذين سقطوا دفاعا  عن الوطن.

بدأ الحفل رسميا بمناسبة الذكرى 61 لاستقلال تشاد بعرض عسكري جوي وبري بمشاركة الطيران الحربي والمدرعات والدبابات والسيارات العسكرية ومختلق الوحدات العسكرية الجوية والبرية التابعة للقوات المسلحة الوطنية التشادية بمختلف مسمياتها العسكرية،  وهذا العرض العسكري تحت عزف الموسيقى العسكرية وتصفيق وزغاريد  من قبل المواطنين الذين حضروا هذا الحفل مناسبة ذكرى 61 لاستقلال البلاد لعام 2021.

بهذه المناسبة التاريخية نقول مزيد من التقدم والنجاح وان يم بلادنا الحبية تشاد كل الخير والسلام والصلح العام بين جميع أبناء الوطن والتوفيق والسداد في جميع الخطوات التي يقوم بها  المجلس العسكري الانتقالي.  
مع الرئاسة.


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