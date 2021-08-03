تشاد: التسرب من المدرسة وتحدياته في مستقبل الشباب



يعتبر جنوب الصحراء واحدا من المناطق التي تسجل أعلى معدل للتسرب عالميا. فالعديد من أطفال هده المنطقة لا يذهبون إلى المدرسة أو لم يعودوا يذهبون إليها لأسباب عدة: اقتصادية أو أمنية أو تقليدية خاصة فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات.



أما المدارس التي تمكنت من البقاء مفتوحة، فتواجه نقصًا في الكهرباء أو في المياه أو حتى الإمدادات المدرسية. هكذا يتلقى التلاميذ التعليم في ظروف محفوفة بالمخاطر.



ومع ذلك، غالبًا ما تكون المدارس ملاذات آمنة حيث يجد الأطفال فيها الحماية والوجبات المدرسية والدعم العاطفي.



لم تسلم تشاد من هذه التحديات ولا يزال مستوى التعليم ، وخاصة للفتيات الصغيرات، من أدنى المستويات في إفريقيا.

فتمشي بعضهن عدة ساعات بعد الفصل لجلب الماء قبل العودة إلى المنزل والمساعدة في تحضير العشاء. كما يحدث أن يضطر بعضهمن إلى ترك المدرسة للزواج أو لجلب المزيد من المال إلى الأسرة من خلال العمل.



يبدو أن جائحة كوفيد- 19 قد أدى إلى تفاقم الوضع. بعد إغلاق المدارس العاملة، لم يتم إعادة فتح بعضها. هذا النقص في التعليم يغذي أيضًا الحلقة المفرغة من انعدام الأمن: عندما يكون الشباب عاطلين عن العمل دون معرفة القراءة أو الكتابة، يقعون فريسة للجماعات الإرهابية التي تحاول تجنيدهم. في المقابل، يمكن أن ينتهي الأمر بهؤلاء الشاب في فريق الجهاديين الذين يهددون المؤسسات، وخاصة المدارس. ويؤدي ذلك إلى هروب المعلمين.



أخيرًا ، من الواضح أنه على المدى الطويل ، ستؤدي التركيبة السكانية المتزايدة في المنطقة إلى مزيد من الضغط على نظام التعليم ، الذي لا تكفي بنيته التحتية وموارده بالفعل. لذلك يبقى السؤال المعلق:ما هو المستقبل الذي يمكن أن نتوقعه لشبابنا؟

في حين أنه من الصعب تقديم إجابات على هذا السؤال، فالأمر المؤكد هو أن مستقبل البلاد في أيدي أطفالنا.