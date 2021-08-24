









TCHAD تشاد: التعيينات في الدرك الوطني

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Août 2021





بموجب المرسوم رقم 371/ر م ع إ/روإ/و م ر م م م ق ض ح/2021 المؤرخ في 24 أغسطس 2021 تم تعيين الضابط العام والضباط السامين بقوات الدفاع والأمن الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية

التالية بالإدارة العامة وفيالق الدرك الوطني:



الإدارة العامة



المستشار الإقليمي: العقيد فضة خميس راجي ه ر 93873255، خلفا للعقيد القواني حميرة أغبش، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

مستشار الوحدات المتجولة: العقيد عبد الله مندا، ه ر 92120004، يحتفظ بمنصبه.

إدارة شؤون الموظفين

المدير: العقيد بيالوم إزاي مودوبي ه ر 92840005، خلفا للعقيد رمضان تشوروما، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

المدير النائب: مقدم بشارة شرف الدين بحر ه ر 97000983، خلفا للعقيد جيمندو نيريمتار تاجيقجي، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

تجمع مدارس الدرك الوطني

القائد: العقيد رمضان تشروما ه ر: 92840034، خلفا للعقيد عيسى محمد ماينا، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

تجمع أمن الدرك الوطني

القائد النائب: العقيد محمد طاهر حماد ه ر 07030386، خلفا للمقدم آدم إبراهيم حسب الله، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

تجمع أمن الدرك الوطني

القائد: مقدم النور يوسف حقار ه ر 93870050، خلفا للمقدم جيرُوا جمعة فضل، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

تجمع الوحدات الخاصة

القائد: مقدم جيرُوا جمعة فضل ه ر 92811397، خلفا للعقيد آدم عيسى بورومي، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 01، برداي

قائد الفيلق: العقيد حسين إبراهيم بانداس ه ر 92001264، خلفا للعقيد محمد توم جمعة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم محمد عيسى شها ه ر 92111978، يحتفظ بمنصبه.

فيلق رقم 02، فايا

قائد الفيلق: العقيد محمد حمدان عوض ه ر 92223111 ، خلفا للعقيد حامد باتيد علي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد آدم عيسى بورومي ه ر 20004001، خلفا لقائد السرية قوكوني أديقي لولو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 03، فدا

قائد الفيلق: العقيد أوروزي كوروم محمد ه ر 95001837، خلفا للعميد قوكوني روزي ديرديمي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم طاهر النور سماعين ه ر 92900251، خلفا للعقيد موسى أسو صندل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.



فيلق رقم 04، أبشة

قائد الفيلق: العقيد حامد وردوقو قيري ه ر 92223374، خلفا للعقيد وسكي جايا عيسو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد أحمد سنين بورقو ه ر 92831700، خلفا لمقدم دادي وانجي جاميسي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 05، منقو

قائد الفيلق: العقيد جيرُوا كيرني كبيردو ه ر 99000195، خلفا للعقيد صبي بشر عتيد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم دادي وانجي جاميسي ه ر 92510401، خلفا لمقدم طاهر النور سماعين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 06، ماو

قائد الفيلق: مقدم آدم عبد الكريم آرو ه ر 20037520، خلفا للعقيد أنجامي يوسوبو سليمان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم طاهر حسن الدود ه ر 93881330، خلفا للعقيد نانجيم إزيكيل دوا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 07، بنقور

قائد الفيلق: العقيد نانجيم إزيكبل دوا ه ر: 95000217، خلفا للعقيد فضة خميس راجي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: قائد السرية قوكوني أديقي لولو ه ر 07031515، خلفا للمقدم النور يوسف حقار دوا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 08، سار

قائد الفيلق: العقيد محمد جمال نمر ه ر 92120366 ، يحتفظ بمنصبه.

قائد الفيلق النائب: قائد السرية فري تاو أوليفيي، ه ر: 20003356، خلفا للمقدم أبكر يوسف طلحة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 09، مندو

قائد الفيلق: العقيد عبدو محمد دري، ه ر 93880306، خلفا للعقيد محمد حمدان سييسي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: قائد السرية خاورا عبد الله قصرا، ه ر 20063132، خلفا للعقيد موسى شريف شيقينو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 10، أنجمينا

قائد الفيلق: العميد زكريا هيردا طايرو، ه ر 92230013، يحتفظ بمنصبه.

قائد الفيلق النائب: مقدم حامد عمر عيسى، ه ر 92720883، يحتفظ بمنصبه.

فيلق رقم 11، أم جرس

قائد الفيلق: العقيد زيلهوبي بافالي باتيدانغ، ه ر 92831226، خلفا للعقيد بيالوم إزاي مودوبي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم بحر جمعة جوربو، ه ر 97000477، خلفا للعقيد صُقُر دُقُلي صبرا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 12، أتية

قائد الفيلق: العقيد محمد عبد الكريم كُوا، ه ر 92721639، يحتفظ بمنصبه.

قائد الفيلق النائب: العقيد محمد طاهر حسب الكريم، ه ر 07030387، يحتفظ بمنصبه.

فيلق رقم 13، مسانيا

قائد الفيلق: العقيد صبي بشر عديد، ه ر 92120013، خلفا للعقيد جيرُوا كيرني كبيردو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم مينالا دنقس قجة، ه ر 07012603، خلفا للعقيد حسن محمد القصيّر الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 14، لاي

قائد الفيلق: العقيد حامد بتيد علي، ه ر 92810903، خلفا للعقيد أوروزي كوروم محمد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد نورين هاشم أحمد، ه ر 929000335، خلفا للعقيد صالح عبدالله براهيم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 15، دوبا

قائد الفيلق: العقيد محمد حمدان سييسي، ه ر 92120133، خلفا للعقيد نصر هارون تيرقو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد موسى علي تلّاف، ه ر 20000828، خلفا لقائد السرية أبكر محمد عيسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 16، كُمرا

قائد الفيلق: العقيد إدريس عيسى قناي، ه ر 92901697، خلفا للعقيد يوسف حامد إبراهيم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد موسى آسو صندل، ه ر 92720325، خلفا لمقدم بحر جمعة جوربو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 17، بالا

قائد الفيلق: العقيد حماد إساقا كيلي، ه ر 92223134، يحتفظ بمنصبه.

قائد الفيلق النائب: مقدم أبكر يوسف طلحة، ه ر 20002024، خلفا لقائد السرية أوقونقار أودينقار روفين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.



فيلق رقم 18، مسكوري

قائد الفيلق: العقيد نصر هارون تيرقو، ه ر 93881079، خلفا للعقيد عبدو محمد دري الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد علي إساقا حلو، ه ر 92900733، خلفا للمقدم محمد آدم مناوي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 19، موسورو

قائد الفيلق: العقيد يوسف أحمد إبراهيم، ه ر 92700461، خلفا للعقيد آدُم ودّاي بريجي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد حافظ عثمان إسماعيل، ه ر 20033908، خلفا للمقدم إساقا مولو يوسف الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 20، بول

قائد الفيلق: مقدم حسين يوسوبو تيكين، ه ر 92511669، يحتفظ بمنصبه.

قائد الفيلق النائب: مقدم آدم إبراهيم حسب الله، ه ر 07011980، خلفا للمقدم بشارة شرف الدين بحر الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 21، أم التيمان

قائد الفيلق: العقيد قيت لابت سوقو، ه ر 20021092، خلفا للعقيد إدريس عيسى قناي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: العقيد صبور حسن ديقوه، ه ر 07000883، خلفا للعقيد صالح يوسف قورون الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 22، قوز بيضاء

قائد الفيلق: مقدم امباراسيم ماتيو جسرانقار، ه ر: 20004613، خلفا للعقيد كالي عثمان بيدلّا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

قائد الفيلق النائب: مقدم ووجي دادي جيمي، ه ر 93872403، خلفا للعقيد حافظ عثمان إسماعيل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

فيلق رقم 23، قوز بلتن

قائد الفيلق: العقيد عبد الله طاهر بخيت، ه ر 96000738، يحتفظ بمنصبه.

قائد الفيلق النائب: مقدم دوروتشونق محمد مولانق، ه ر: 97000477، خلفا لمقدم طاهر حسن الدود الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.





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