تشاد: الحرفيون يناقشون التحديات والفرص قبيل انطلاق معرض الصناعات الصغيرة



في إطار التحضير لمعرض الصناعات الصغيرة، نظم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع وكالة الأمة للاستثمارات والصادرات (ANI)، اجتماعاً تشاورياً مع أصحاب الحرف اليدوية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.



يهدف الاجتماع إلى بحث سبل تطوير الحرف اليدوية المحلية وتعزيز قدرات المنتجين الصغار، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وفتح آفاق أوسع للتسويق محلياً ودولياً.



وفي كلمته، أكد المدير العام لوكالة الأمة للاستثمارات والصادرات (ANI)، السيد أحمد الفال مالوم، أن الوكالة تضع دعم أصحاب الحرف والصناعات الصغيرة ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أن المعرض المقبل سيكون منصة مهمة لعرض منتجاتهم وإبراز قيمتها الاقتصادية والثقافية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.



وشهد الاجتماع تفاعلاً واسعاً من الحرفيين المشاركين، الذين قدموا مداخلات ركزت على التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الوصول إلى الأسواق، والحاجة إلى التدريب على التقنيات الحديثة، إضافة إلى أهمية توفير التمويل والدعم اللوجستي لضمان استدامة أنشطتهم.



وأعلن المنظمون عن عزمهم عقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة لمواصلة النقاش وتنسيق الجهود، بما يضمن نجاح مشاركة الحرفيين في المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة.