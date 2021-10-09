تشاد: الشرطة الوطنية تصدر تحذيرا في شأن المظاهرات المرتقبة



حذر المدير العام للشرطة الوطنية عثمان باسي لوغما عبر بيانا صحفيا منظمي المسيرة التي خططت ليوم السبت ٩ أكتوبر والتي تنظمها بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات ، بحجة أنها محظورة رسميا ، على حد وصف الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية بول منغا.



وأعلنت منسقية أنشطة المواطنين استمرار مسيرته رغم الحظر. وتحذر الشرطة الوطنية من تحميل المنظمين المسؤولية في حالة انتهاك الحظر.



وذكر بيان مدير عام الشرطة الوطنية أن "بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات الأجندات الخفية اختارت المواجهة مع الشرطة بهدف نهائي هو إراقة دماء المواطنين المسالمين".

