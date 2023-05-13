تشاد: المنظمون للتجمعات يتوافقون مع حظر السلطات

كان من المقرر أن يحتفل الحركة الوطنية التشادية بالذكرى الأولى لتأسيسها في 14 مايو 2023، من خلال حدث يتم تنظيمه من قبل منظمتين، تنسيق صوت الحرية للدفاع عن حقوق الأمة والوطن ومنصة المواطنين بدون حدود للدفاع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، بسبب عدم حصولهم على تصريح رسمي من الجهة المختصة، تم تأجيل الحدث.



في بيان مشترك موجه إلى الأمة، شرحت المنظمتان أن التصريح لم يتم منحه وأنه لم يتبق سوى 48 ساعة قبل الموعد المحدد. وأشاروا إلى أن التصريح ليس ترخيصًا قانونيًا رسميًا. ونظرًا للحالة الحساسة الراهنة والأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة، قرروا تأجيل الحدث وطلبوا من السكان فهم الوضع بمسؤولية.



نشر الدكتور علي الأمين عبد الله الخطري، رئيس تنسيق صوت الحرية للدفاع عن حقوق الأمة والوطن، وحسن عمر محمد الخيدر، منسق منصة المواطنين بدون حدود للدفاع عن حقوق الإنسان، البيان بشكل مشترك.



دعت المنظمتان الشعب التشادي إلى الحفاظ على تضامنه وعزمه على الدفاع عن حقوق الأمة وحقوق الإنسان.