تشاد: انطلاق المهرجان الثقافي "سيم تا دوا" في 14 أبريل في موندو



أعلن ماسكمنغار دجيمبلاك، المدير الفني لجمعية التراث الثقافي التشادي، الأربعاء، أن مهرجان "سيم تا دوا" سينظم في الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2022 في موندو.



إن "سيم تا دوا" مهرجان للرقص والموسيقى التقليدية ولكنه أيضًا فرصة للالتقاء والمشاركة والتواصل بين الجمهور والفنانين من مختلف المقاطعات.



أقيمت النسخة الأولى في عام 2011 في مركز "ماوندوي نايندوبا" الثقافي بموندو. ونظمت الإصدارات أخرى في ملعب "كوماندو بيبيان" قبل أن يتوقف تنظيم المهرجان بين 2019 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمهرجان في الحفاظ على قيم تشاد الثقافية التقليدية المهددة بالانقراض تحت تأثير الثقافة الأجنبية.