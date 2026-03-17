تشاد: انطلاق دورة تدريبية مجانية لفائدة 165 فتاة من مختلف الدوائر و15 إقليماً



في إطار أنشطة الأسبوع العالمي للمرأة، نظّم قسم المرأة بشبكة الشباب رواد الأعمال التشاديين (RJET)، يوم 16 مارس 2026 بمقر الشبكة في العاصمة انجامينا، حفل إطلاق دورة تدريبية مجانية موجهة للفتيات والنساء، وذلك بحضور عدد من المهتمين بقضايا تمكين المرأة.



وتهدف هذه الدورة، التي تستمر لمدة أسبوع، إلى تعزيز قدرات المشاركات وتمكينهن من اكتساب مهارات عملية تساعدهن على الاندماج في سوق العمل وتنمية مشاريعهن الخاصة.



وتستفيد من هذه الدورة 165 فتاة من مختلف دوائر العاصمة، إضافة إلى مشاركات يمثلن 15 إقليماً من مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تعكس حرص القائمين على المبادرة على توسيع دائرة الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من النساء.



ويتضمن برنامج الدورة عدة محاور تدريبية مهمة، من بينها فن الخطابة، والتصوير الفوتوغرافي، والتكوين في برنامج الإكسل المتقدم، وهي مجالات من شأنها تطوير مهارات المشاركات وفتح آفاق جديدة أمامهن في مجالات العمل وريادة الأعمال.



وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الشبكة، السيدة مانسيال بريسكـا، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم النساء وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشبكة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تمكين النساء من اكتساب مهارات مهنية تعزز اعتمادهن على أنفسهن.



ومن المنتظر أن تسهم هذه الدورة في تعزيز قدرات المشاركات وإعدادهن بشكل أفضل لدخول سوق العمل، بما يعزز دور المرأة في مسيرة التنمية داخل المجتمع.