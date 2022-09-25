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تشاد: برنامج "ركن الشباب" يقيم دورة اكتشاف الهوايات


Alwihda Info | Par - 25 Septembre 2022


أقام برنامج ركن الشباب مساء اليوم السبت الـ 24من سبتمبر ،دورة تدريبية حول موضوع اكتشاف الهوايات باستخدام "نموذج آسك" .


تشاد: برنامج "ركن الشباب" يقيم دورة اكتشاف الهوايات

أقام برنامج ركن الشباب مساء اليوم السبت الـ 24من سبتمبر ،دورة تدريبية حول موضوع اكتشاف الهوايات باستخدام "نموذج آسك" . 
أقيمت الدورة في صالة الاجتماعات لبلدية أبشي، بحضور رئيس المكتب التنفيذي للبرنامج وأعضاءه فضلا عن مستشاريه وبعض من حملة الشهادات الجامعية والمشاركين ومدربي مختلف الدورات بالمدينة . 
يقدم الدورة خلال 3أيام المدرب يونس السيوطي يونس. 
وتهدف الدورة إلى صقل مواهب المبدعين وتشجيعهم .
رئيس المكتب التنفيذي للبرنامج حسن محمد أبكر ،خلال كلمته رحب بالحضور وأشار إلى أن حماس وطاقة الشباب لابد من استقلالها في مختلف المجالات التي يمكن الاستفادة فيها واللجوء إليها وفق الحاجة. 
وعزم رئيس البرنامج على إقامة العديد من الدورات التدريبية لتقوية قدرات الشباب في مختلف المجالات خلال الأشهر المقبلة . 
 

تشاد: برنامج "ركن الشباب" يقيم دورة اكتشاف الهوايات

بدوره مستشار البرنامج /د.الأمين موسى توم ،أشاد بجهود البرنامج وأنشطته في العاصمة ومدينة أبشي . 
ونوه إلى أن أهمية الدورات التدريبية يلعبا دورا مهما للمنطقة والنشطاء والجمعيات الساعية لتحقيق أهداف الشباب . 
ووعد المستشار بالوقوف مع البرنامج للنهوض به وبالشباب . 
ولفت انتباه الشباب بأن حضور المشاركين لايشجع لاقامة دورات حيوية .
وأوصى المستشار رئيس البرنامج بالاحتكاك مع تجمع المجتمع المدني لتنظيم دورات ممثالة ومختلفة حتى يستفيد المشاركين . 
ووجه المستشار رسالة للشباب غير الملمين بالدورات على الاهتمام بمجالات التدريب وتوصيل الرسائل والإعلانات عبر مواقع التواصل بهدف مشاركة الشباب في الدورات لتعميم الاستفادة . 

(*) شار إلى أن البرنامج قد أقام البرنامج دورتان خلال هذا العام عنون لهما بـ"العلاقات السامة، فن الإلقاء المؤثر"
Abba Issa
Correspondant au Ouaddaï et zone Nord-Est En savoir plus sur cet auteur


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