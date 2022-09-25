تشاد: برنامج "ركن الشباب" يقيم دورة اكتشاف الهوايات



أقام برنامج ركن الشباب مساء اليوم السبت الـ 24من سبتمبر ،دورة تدريبية حول موضوع اكتشاف الهوايات باستخدام "نموذج آسك" .

أقيمت الدورة في صالة الاجتماعات لبلدية أبشي، بحضور رئيس المكتب التنفيذي للبرنامج وأعضاءه فضلا عن مستشاريه وبعض من حملة الشهادات الجامعية والمشاركين ومدربي مختلف الدورات بالمدينة .

يقدم الدورة خلال 3أيام المدرب يونس السيوطي يونس.

وتهدف الدورة إلى صقل مواهب المبدعين وتشجيعهم .

رئيس المكتب التنفيذي للبرنامج حسن محمد أبكر ،خلال كلمته رحب بالحضور وأشار إلى أن حماس وطاقة الشباب لابد من استقلالها في مختلف المجالات التي يمكن الاستفادة فيها واللجوء إليها وفق الحاجة.

وعزم رئيس البرنامج على إقامة العديد من الدورات التدريبية لتقوية قدرات الشباب في مختلف المجالات خلال الأشهر المقبلة .

