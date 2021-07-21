Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد في قلب النقاش في آتي.


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 21 Juillet 2021



تشاد: تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد في قلب النقاش في آتي.

 

نظم مركز الدراسات والبحوث حول الحوكمة والصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة، الجمعة الفارط، مؤتمرا حول تأثير الأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد 19على الاقتصاد، وعلى ميزانية الدولة وكذلك تمويل السياسات العامة في مركز القراءة والنشاط الثقافي في مدينة آتي. 

و عقد المؤتمر بحضور قيادات المجتمع المدني ومجموعة من الجمعيات والجماعات النسائية وقادة الميدان وكذلك طلاب وشباب من مدينة آتي. 

كما ترأس هذا المؤتمر كلٌّ من "كولاغسم بويربو"، المحامي المسؤول عن المعلومات والاتصالات في مركز الدراسات والبحوث حول الحوكمة والصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة و "مبيراسم سيمايل"، الاقتصادي المسؤول عن السياسة العامة في هذا المركز. 

و يوضح السيد " كولاغسم بويربو" أنه من ناحية البعد الاقتصادي، نلاحظ مدى تأثير الأزمة على مختلف القطاعات كقطاع الزراعة والتجارة وكذلك القطاعات الأخرى، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بالسياحة والنقل والتعليم والأنشطة التعدينية. إذْ نلمس وقوع خسائر كبيرة في الدخل. 

كما تسببت هذه الأزمة في زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات الغذائية خصوصا بعد انقطاع سلسلة العروض التي تسببت بضعف الوضع الضريبي للحكومة مقابل ارتفاع النفقات لمواجهة الأزمة أمام الانخفاض الشديد في الإيرادات الضريبية. 

أمّا السيد "مبيراسم سمايل"، الخبير الاقتصادي المسؤول عن السياسة العامة بمركز الدراسات والبحوث حول الحوكمة والصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة، فلقد شرح بإسهاب مدى تأثير الوباء على الاقتصاد وميزانية الدولة. كما تأثرت المالية العامة بهذا الوباء، إذْ اتسع عجز الميزانية في عامي 2020 و 2021 وذلك بسبب عائدات النفط الضئيلة وزيادة النفقات. 

وأخيرا، يحصل هذا المركز على تمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار نشاطه.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/07/2021

محمد ديبي : "نحن على الطريق الصحيح"

محمد ديبي : "نحن على الطريق الصحيح"

Tchad : comité de gestion des revenus pétroliers de Koudalwa, le personnel licencié porte plainte Tchad : comité de gestion des revenus pétroliers de Koudalwa, le personnel licencié porte plainte 20/07/2021

Populaires

Tchad : levée de suspension des recrutements dans les structures décentralisées de santé

21/07/2021

Tchad : un véhicule percute un jeune et prend la fuite à N'Djamena

21/07/2021

Tchad : le secrétaire général 1er adjoint du MPS en mission à Moundou

21/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/07/2021 - Mbaïnaissem Gédéon

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur 06/07/2021 - Célestin Bedzigui, économiste et président du Parti de l’Alliance Libérale (PAL)

ANALYSE - 14/07/2021 - Abba Issa

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا 06/07/2021 - Brahim Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter