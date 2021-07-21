تشاد: تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد في قلب النقاش في آتي.





نظم مركز الدراسات والبحوث حول الحوكمة والصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة، الجمعة الفارط، مؤتمرا حول تأثير الأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد 19على الاقتصاد، وعلى ميزانية الدولة وكذلك تمويل السياسات العامة في مركز القراءة والنشاط الثقافي في مدينة آتي.



و عقد المؤتمر بحضور قيادات المجتمع المدني ومجموعة من الجمعيات والجماعات النسائية وقادة الميدان وكذلك طلاب وشباب من مدينة آتي.



كما ترأس هذا المؤتمر كلٌّ من "كولاغسم بويربو"، المحامي المسؤول عن المعلومات والاتصالات في مركز الدراسات والبحوث حول الحوكمة والصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة و "مبيراسم سيمايل"، الاقتصادي المسؤول عن السياسة العامة في هذا المركز.



و يوضح السيد " كولاغسم بويربو" أنه من ناحية البعد الاقتصادي، نلاحظ مدى تأثير الأزمة على مختلف القطاعات كقطاع الزراعة والتجارة وكذلك القطاعات الأخرى، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بالسياحة والنقل والتعليم والأنشطة التعدينية. إذْ نلمس وقوع خسائر كبيرة في الدخل.



كما تسببت هذه الأزمة في زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات الغذائية خصوصا بعد انقطاع سلسلة العروض التي تسببت بضعف الوضع الضريبي للحكومة مقابل ارتفاع النفقات لمواجهة الأزمة أمام الانخفاض الشديد في الإيرادات الضريبية.



أمّا السيد "مبيراسم سمايل"، الخبير الاقتصادي المسؤول عن السياسة العامة بمركز الدراسات والبحوث حول الحوكمة والصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة، فلقد شرح بإسهاب مدى تأثير الوباء على الاقتصاد وميزانية الدولة. كما تأثرت المالية العامة بهذا الوباء، إذْ اتسع عجز الميزانية في عامي 2020 و 2021 وذلك بسبب عائدات النفط الضئيلة وزيادة النفقات.



وأخيرا، يحصل هذا المركز على تمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار نشاطه.

