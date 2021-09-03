تشاد: تجريد وفصل ضابط صف



بموجب المرسوم رقم 387/ر م ع إ/روإ/و م ر م م د و م ق ض ح/2021 المؤرخ في 02 سبتمبر 2021 تم تجريد الملازم سماعين طاهر، ره : 20069096 وتنزيله لرتبة جندي طبقة ثانية، وشطبه من قائمة قوات الدفاع والأمن، وذلك لارتكابه أخطاء جسيمة.