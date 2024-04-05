تشاد: تدريب عناصر التعبئة المجتمعية من لوغون على سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي



في 27 مارس 2024، قامت المنظمة غير الحكومية للتعليم والصحة والبيئة من أجل التنمية المستدامة (ESEDDD) بتدريب أفراد التعبئة المجتمعية في منطقتي لوغون على سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي.



كانت فرصة ثمينة للعاملين في مجال التعبئة المجتمعية لاكتساب المعرفة حول الامتثال لسياسة النوع الاجتماعي وسياسات الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي والإنساني.



ستمكن هذه السياسة تعزيز حماية الأشخاص المستضعفين من التحرش الجنسي داخل المجتمع المحلي وفي المؤسسات، لا سيما الأطفال والبالغين. في بداية التدريب، قدم منسق منظمة التعليم والصحة والبيئة من أجل التنمية المستدامة، "كوالاو"، عرضًا مفصلاً لأهداف المنظمة غير الحكومية ونقاط قوتها. ووفقًا له، فإن المنظمة فتية أُنشئت عام 2020 وتركز على التنمية المستدامة والحد من الفقر داخل المجتمع. شرح المنسق قيم المنظمة غير الحكومية وأنشطتها ومجالات تدخلها.



بعد العرض التقديمي، ركزت المدربة "أسوم توغ-ناي" على السياق والأساس المنطقي لسياسة الحماية من الاستغلال والتحرش والاعتداء الجنسي. وباستخدام أمثلة، شاركت شهادات عن حالات استغلال وتحرش جنسي. وقد أمضت المدربة وقتاً طويلاً في مناقشة مكافحة التحرش والاعتداء الجنسي في المؤسسات الإنسانية وحثت جميع أصحاب المصلحة على احترام ومكافحة الاستغلال الجنسي. خلال العمل الجماعي، أوضح المشاركون فهمهم للاستغلال الجنسي والاعتداء والتحرش الجنسي، وتم إجراء تعديلات خلال الجلسة العامة لتحسين الوثيقة النهائية.



في نهاية التدريب، أوصى القائمون على التعبئة المجتمعية من منطقتي لوغونبأن توفر لهم المنظمة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسائل النقل والوجبات الخفيفة خلال جلسات التوعية المجتمعية.