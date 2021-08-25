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TCHAD

.تشاد: تدرّب الشباب على تقنيات زراعة الخضروات في منطقة سيلا


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 25 Août 2021



.تشاد: تدرّب الشباب على تقنيات زراعة الخضروات في منطقة سيلا

 
.بدأت في يوم 20 آب/أغسطس دورة تدريبية دامت يومين حول تقنيات زراعة الخضروات في مدينة "غوز بيضا"،عاصمة منطقة سيلا
.واستهدفت الدورة أعضاء تابعين للاتحاد الشباب الفنانين في منطقة سيلا تحت اشراف الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية
وفي إطار مشروع دعم المجتمع المدني في تشاد الذي يموله الاتحاد الأوروبي، تهدف الدورة التدريبية هذه إلى تدريب وتوعية الشباب المستفيدين. وتناوب المدرب بيلينغار جاكوب ومسؤول الغابات والزراعة والبيئة في منظمة "كونسرن ورد وايد" في سيلا، أبكار هساب، على شرح دور زراعة الخضروات في التصدي للتحديات الغذائية



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