تشاد تريد المزيد من التمويل من الشركاء لمحاربة التخلف



رفع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، اليوم الأربعاء ، توصيتين إلى الشركاء الفنيين والماليين ، خلال قمة رؤساء دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي عقدت بحضور صندوق النقد الدولي و بنك عالمي.



طالب رئيس المجلس العسكري بمزيد من التمويل الكبير من أجل الانخراط في أفضل الظروف ، ومحاربة بلا رحمة للتخلف وما نتج عنه من فقر ، وانعدام الأمن ، وبطالة الشباب ونفيهم.



ويحث الشركاء على توفير المرونة في تقييم تنفيذ البرامج الاقتصادية ، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني ​​شبه الإقليمي والاقتصاد الكلي الذي لا يزال هشًا.



قال محمد إدريس ديبي إن دعم الشركاء المختلفين كان حاسمًا ، لا سيما المساعدات الطارئة ضد كوفيد-١٩ ، وتعليق الديون ومبادرات الإعفاء ، وإنشاء الإطار المشترك لمجموعة العشرين ، والتخصيص العام للحقوق.



وأكد أن الدول ستواصل ، من جانبها ، تنفيذ جميع التدابير الهادفة إلى تحسين جودة الإنفاق ، وتعبئة الموارد المحلية ، وتعزيز جميع أقسام مناخ الأعمال ، سواء من حيث العدالة ، والضرائب ، والقطاع الخاص شروط تمويل القطاع ولوائح الصرف الأجنبي.