تشاد: تعليق مهام سلطنة دار وداي ورئيس كانتون بني هلبة



أعلنت الحكومة في 26 يناير عن "إجراءات صارمة" في أعقاب أعمال العنف الدامية في أبشه في الأيام الأخيرة ومن بين هذه الإجراءات ، علق وزير الإدارة الأراضي مهام سلطان وادي واد شريف عبد الهادي مهدي ، ورئيس كانتون بني هلبة المعين بمرسوم في 2019.



وتأتي أعمال الشغب في المدينة عقب الإعلان عن تنصيب رئيس كانتون الجالية العربية بني هلبة ، الذي كان مقررًا مبدئيًا في أبشه في 29 يناير 2022 واندلعت الاحتجاجات في 24 يناير للطعن في هذا التعيين.



خلفت أعمال العنف ما لا يقل عن خمسة قتلى و 35 جريحا استخدمت القوات الأمنية الذخيرة الحية ، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهما منظمتان لحقوق الإنسان.