تشاد: تعيينات بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

بموجب المرسوم رقم 0781/ر ج/2022 المؤرخ 28 مارس 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:
مسؤول مكتب الأمين العام: السيد ناجيونوم تشييري، خلفا للسيد آدم جافي
المكلف بالعلاقات العامة : السيد عبد الله كاسوم، خلفا للسيد إدريس فضل التليقو
مساعدو الأمين العام:
- السيدة نوجينقار بريجيت، خلفا للسيد خضر محمد عجيمي
- السيدة آشتة أميرة حسب الله، خلفا للسيدة عائشة رضية شعيب
- السيد محمد أومي أريم، خلفا للسيد محمد أبوبكر حسين
السكرتيرات المساعدون بالأمانة العامة :
- مدام سارنقارتي المولودة تيكام سودو هنرييت، تحتفظ بمنصبها
- السيد زويرة زهرة محمد، تحتفظ بمنصبها
- السيد خالد آدم أحمد، خلفا للسيد عمران محمد موسى محارب
السكرتيرات الإداريون بالأمانة العامة:
- السيدة سولكام اندوليام، تحتفظ بمنصبها
- السيدة امبايتيجيم أوديل، تحتفظ بمنصبها
- السيدة أمينة عبد الله دناع، تحتفظ بمنصبها