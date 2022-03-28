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تشاد: تعيينات بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Mars 2022



تشاد: تعيينات بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

بموجب المرسوم رقم 0781/ر ج/2022 المؤرخ 28 مارس 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:

مسؤول مكتب الأمين العام: السيد ناجيونوم تشييري، خلفا للسيد آدم جافي
المكلف بالعلاقات العامة : السيد عبد الله كاسوم، خلفا للسيد إدريس فضل التليقو

مساعدو الأمين العام:
- السيدة نوجينقار بريجيت، خلفا للسيد خضر محمد عجيمي
- السيدة آشتة أميرة حسب الله، خلفا للسيدة عائشة رضية شعيب
- السيد محمد أومي أريم، خلفا للسيد محمد أبوبكر حسين

السكرتيرات المساعدون بالأمانة العامة :
- مدام سارنقارتي المولودة تيكام سودو هنرييت، تحتفظ بمنصبها
- السيد زويرة زهرة محمد، تحتفظ بمنصبها
- السيد خالد آدم أحمد، خلفا للسيد عمران محمد موسى محارب

السكرتيرات الإداريون بالأمانة العامة:
- السيدة سولكام اندوليام، تحتفظ بمنصبها
- السيدة امبايتيجيم أوديل، تحتفظ بمنصبها
- السيدة أمينة عبد الله دناع، تحتفظ بمنصبها


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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