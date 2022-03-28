تشاد: تعيينات بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية



بموجب المرسوم رقم 0781/ر ج/2022 المؤرخ 28 مارس 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:



مسؤول مكتب الأمين العام: السيد ناجيونوم تشييري، خلفا للسيد آدم جافي

المكلف بالعلاقات العامة : السيد عبد الله كاسوم، خلفا للسيد إدريس فضل التليقو



مساعدو الأمين العام:

- السيدة نوجينقار بريجيت، خلفا للسيد خضر محمد عجيمي

- السيدة آشتة أميرة حسب الله، خلفا للسيدة عائشة رضية شعيب

- السيد محمد أومي أريم، خلفا للسيد محمد أبوبكر حسين



السكرتيرات المساعدون بالأمانة العامة :

- مدام سارنقارتي المولودة تيكام سودو هنرييت، تحتفظ بمنصبها

- السيد زويرة زهرة محمد، تحتفظ بمنصبها

- السيد خالد آدم أحمد، خلفا للسيد عمران محمد موسى محارب



السكرتيرات الإداريون بالأمانة العامة:

- السيدة سولكام اندوليام، تحتفظ بمنصبها

- السيدة امبايتيجيم أوديل، تحتفظ بمنصبها

- السيدة أمينة عبد الله دناع، تحتفظ بمنصبها