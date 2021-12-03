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تشاد: تعيينات بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Décembre 2021



تشاد: تعيينات بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة
بموجب المرسوم رقم 917/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 الصادر في 03 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب التالية :
الإدارة العامة للتخطيط والموارد
المدير العام: حامد صالح أونيك
الإدارة العامة لتطوير الثنائية اللغوية وترقية المواطنة
المدير العام: عبد الصادق محمد عيسى
إدارة التعليم الأساسي الأول
المديرة: السيدة ليندة انقاربوي
إدارة التعليم الأساسي الثاني
المديرة : السيدة حاجة دوشي يوسف سعيد
إدارة التعليم المتوسط العام
المدير : سيريا تيلي ماتيو
إدارة التعليم المتوسط الفني
المدير: نيكولا فيبرا
إدارة تدريب المعلمين
المدير النائب: جيماسباي انقاربيم
إدارة تطوير العلوم والتكنولوجيا
المدير : سليمان حامد علي
إدارة ترقية المواطنة
المدير : آدم محمد كونتو
إدارة محو الأمية وتطوير اللغات الوطنية
المدير : جبريل أكونا
إدارة التعليم الشامل والخدمات العاجلة
المديرة: السيدة نعيمة موسى عبد المعطي
إدارة التحليل والتخطيط والخريطة المدرسية
المدير النائب: عبد الكريم أزرق عبد الرحمن
إدارة الموارد البشرية
المديرة النائبة: السيدة زهرة آدم جبريل
الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات
المديرة : السيدة سهيدة آدم حامد
المدير النائب: جيدينيم بانقا
إدارة الموارد المعداتية
المدير: امباياندوم انقارتولنان


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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