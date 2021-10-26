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TCHAD

تشاد: تعيينات بوزارة التنمية السياحية والحرف اليدوية


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Octobre 2021



تشاد: تعيينات بوزارة التنمية السياحية والحرف اليدوية

بموجب المرسوم رقم 646/رم ع إ/ روإ/و ت س ح ي/2021 المؤرخ في 25 أكتوبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية:

المستشارة المكلفة بالحرف اليدوية: السيدة انقارهوندو امبايهاسوم مودوروم دينا، خلفا للسيد فانغبو ايبا أليكسيس الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المستشار القانوني: السيد ماو كوفا تينقني، خلفا للسيد عثمان ألبيرت الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

بموجب المرسوم رقم 645/رم ع إ/ روإ/و ت س ح ي/2021 المؤرخ في 25 أكتوبر 2021 تم تعيين السيد القاسم متلاما مفتشا مكلفا بالحرف اليدوية بوزارة التنمية السياحية والحرف اليدوية، منصب شاغر


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