تشاد: تعيينات في وزارة التدريب المهني

بموجب مرسوم رئاسي رقم 1970 ليوم 19نوفمبر 2019م، باقتراح من وزيرة التدريب المهني والحرف الصغيرة، يقضي بتعيين الشخصيات الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية:
الإدارة العامة :
المدير العام : السيد ولغار ساجينان ديبا
نائبة المدير العام: السيدة مريم الشين
ادارة التدريب المهني:
المدير: السيدة دجسناباي ميمونة
ادارة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني:
المدير: السيد عمر علي مصطفى
إدارة التمويل والترويج التجاري:
المدير: السيدة خديجة سكينة
إدارة ريادة الأعمال الخاصة بالنساء والشباب:
المدير: السيدة أم بايروم بن عيسى بانجام جبريل
إدارة الموارد البشرية:
المدير: السيد الحسن علي أدوم
الإدارة العامة :
المدير العام : السيد ولغار ساجينان ديبا
نائبة المدير العام: السيدة مريم الشين
ادارة التدريب المهني:
المدير: السيدة دجسناباي ميمونة
ادارة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني:
المدير: السيد عمر علي مصطفى
إدارة التمويل والترويج التجاري:
المدير: السيدة خديجة سكينة
إدارة ريادة الأعمال الخاصة بالنساء والشباب:
المدير: السيدة أم بايروم بن عيسى بانجام جبريل
إدارة الموارد البشرية:
المدير: السيد الحسن علي أدوم