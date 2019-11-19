تشاد: تعيينات في وزارة التدريب المهني

بموجب مرسوم رئاسي رقم 1970 ليوم 19نوفمبر 2019م، باقتراح من وزيرة التدريب المهني والحرف الصغيرة، يقضي بتعيين الشخصيات الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية:



الإدارة العامة :



المدير العام : السيد ولغار ساجينان ديبا



نائبة المدير العام: السيدة مريم الشين



ادارة التدريب المهني:



المدير: السيدة دجسناباي ميمونة



ادارة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني:



المدير: السيد عمر علي مصطفى



إدارة التمويل والترويج التجاري:



المدير: السيدة خديجة سكينة



إدارة ريادة الأعمال الخاصة بالنساء والشباب:



المدير: السيدة أم بايروم بن عيسى بانجام جبريل

إدارة الموارد البشرية:



المدير: السيد الحسن علي أدوم