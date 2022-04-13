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تشاد: تعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Avril 2022



تشاد: تعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

بموجب المرسوم رقم 0890/رم ع إ/روإ/و ت ع ب ع إ/2022 المؤرخ 12 أبريل 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

مكتب الوزير

المدير: السيد جامبا فيسو أندريه، خلفًا لمدام ماجيال المولودة آشتة كينغو جاكو التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى
المستشار في الثنائية اللغوية: السيد سليمان نورين سليمان، يحتفظ بمنصبه
المستشار في الصحة: د/ إيفلسو دوفانغ فانغ، يحتفظ بمنصبه
المستشارة القانونية: السيدة مانسي نادين، خلفا للسيد أوبنجي ديودوني الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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