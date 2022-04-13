تشاد: تعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار



بموجب المرسوم رقم 0890/رم ع إ/روإ/و ت ع ب ع إ/2022 المؤرخ 12 أبريل 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:



مكتب الوزير



المدير: السيد جامبا فيسو أندريه، خلفًا لمدام ماجيال المولودة آشتة كينغو جاكو التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى

المستشار في الثنائية اللغوية: السيد سليمان نورين سليمان، يحتفظ بمنصبه

المستشار في الصحة: د/ إيفلسو دوفانغ فانغ، يحتفظ بمنصبه

المستشارة القانونية: السيدة مانسي نادين، خلفا للسيد أوبنجي ديودوني الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.