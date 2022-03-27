تشاد: تعيين مستشارين فنيين بالرئاسة



بموجب المرسوم رقم 0782/ر ج/2022 المؤرخ 28 مارس 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها مستشارين فنيين بالرئاسة :



المستشار في الشئون القانونية والأخلاقية : السيد محمد الحاج أبه قانا



المستشار في إدارة الأراضي والحكم المحلي: السيد طاهر أولوي حسن



المستشار في الاقتصاد والمالية والتجارة: السيد موتيدي جيم هنقار



المستشار في البنية التحتية والنقل: السيد يوسف جمعة عيسى



المستشار المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع التنموية: د. عيسى دبرانج



المستشار في حقوق الإنسان: ميكائيل انقيبا



المستشار في البترول: السيد هونو سوقر كوا



المستشار في الطاقة: د. علي روزي سوقي



المستشارة في الشئون العقارية واستصلاح الأراضي: السيدة دانيبيه ألين



المستشارة في الثقافة والسياحة والحرف اليدوية: السيدة قواجيه بيرامباي



المستشارة في الشباب والرياضة وريادة الأعمال: السيدة فاطمة بوكر كوسي



المستشارة في ترقية النوع الاجتماعي وحماية الأسرة والطفل: السيدة فاطمة سكر جبريل تيراب