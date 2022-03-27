Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: تعيين مستشارين فنيين بالرئاسة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Mars 2022



تشاد: تعيين مستشارين فنيين بالرئاسة

بموجب المرسوم رقم 0782/ر ج/2022 المؤرخ 28 مارس 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها مستشارين فنيين بالرئاسة :

المستشار في الشئون القانونية والأخلاقية : السيد محمد الحاج أبه قانا

المستشار في إدارة الأراضي والحكم المحلي: السيد طاهر أولوي حسن

المستشار في الاقتصاد والمالية والتجارة: السيد موتيدي جيم هنقار

المستشار في البنية التحتية والنقل: السيد يوسف جمعة عيسى

المستشار المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع التنموية: د. عيسى دبرانج

المستشار في حقوق الإنسان: ميكائيل انقيبا

المستشار في البترول: السيد هونو سوقر كوا

المستشار في الطاقة: د. علي روزي سوقي

المستشارة في الشئون العقارية واستصلاح الأراضي: السيدة دانيبيه ألين

المستشارة في الثقافة والسياحة والحرف اليدوية: السيدة قواجيه بيرامباي

المستشارة في الشباب والرياضة وريادة الأعمال: السيدة فاطمة بوكر كوسي

المستشارة في ترقية النوع الاجتماعي وحماية الأسرة والطفل: السيدة فاطمة سكر جبريل تيراب


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/03/2022

Tchad : les diplômés en science du langage fêtent leur fin de cursus à N'Djamena

Tchad : les diplômés en science du langage fêtent leur fin de cursus à N'Djamena

Tchad : les victimes de l'ancien président Habré "rongées par le désespoir" Tchad : les victimes de l'ancien président Habré "rongées par le désespoir" 27/03/2022

Populaires

Tchad : l’artiste Yasmine Abdallah s’est mariée !

27/03/2022

Tchad : “Il est temps que s'applique l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi public” (Dr. Abdoulaye Sabre)

27/03/2022

Tchad : elle est renvoyée de l'école coranique à cause de sa peau dépigmentée

28/03/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/03/2022 - Yana Abdoulaye

Tchad : un répétiteur est-il la solution pour la baisse de niveau ?

Tchad : un répétiteur est-il la solution pour la baisse de niveau ?

Les incendies au Tchad : phénomène naturel ou mythique ? Les incendies au Tchad : phénomène naturel ou mythique ? 17/03/2022 - Bahar Tidjani

ANALYSE - 26/03/2022 - آدم إبراهيم آدم

إضراب القضاة ..2 ( دور وعظمة السلطة القضائية ):

إضراب القضاة ..2 ( دور وعظمة السلطة القضائية ):

ستون عاماً في تغيير الدساتير..! هل تشهد تشاد أخيراً الإستقرار الدستوري؟ ستون عاماً في تغيير الدساتير..! هل تشهد تشاد أخيراً الإستقرار الدستوري؟ 21/03/2022 - Habib Ousman

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter