تشاد: تعيين مستشارين فنيين بالرئاسة

بموجب المرسوم رقم 0782/ر ج/2022 المؤرخ 28 مارس 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها مستشارين فنيين بالرئاسة :
المستشار في الشئون القانونية والأخلاقية : السيد محمد الحاج أبه قانا
المستشار في إدارة الأراضي والحكم المحلي: السيد طاهر أولوي حسن
المستشار في الاقتصاد والمالية والتجارة: السيد موتيدي جيم هنقار
المستشار في البنية التحتية والنقل: السيد يوسف جمعة عيسى
المستشار المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع التنموية: د. عيسى دبرانج
المستشار في حقوق الإنسان: ميكائيل انقيبا
المستشار في البترول: السيد هونو سوقر كوا
المستشار في الطاقة: د. علي روزي سوقي
المستشارة في الشئون العقارية واستصلاح الأراضي: السيدة دانيبيه ألين
المستشارة في الثقافة والسياحة والحرف اليدوية: السيدة قواجيه بيرامباي
المستشارة في الشباب والرياضة وريادة الأعمال: السيدة فاطمة بوكر كوسي
المستشارة في ترقية النوع الاجتماعي وحماية الأسرة والطفل: السيدة فاطمة سكر جبريل تيراب