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تشاد: تعيين 5 مستشارين لوزارة الدفاع


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Novembre 2019 modifié le 19 Novembre 2019 - 22:11



تشاد: تعيين 5 مستشارين لوزارة الدفاع
مرسوم رئاسي رقم 1974 ليوم  19 نوفمبر 2019، باقتراح من وزير المفوض لدى  رئاسة الجمهورية المكلف  بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب.
 يقضي بتعيين الضباط العامين وكبار المسؤولين التابعين لقوات الدفاع والأمن في مناصب المسؤولية :

 مستشار الأمن
 المراقب العام للشرطة: سيراندي أنطوان

 مستشار إداري ومالي
 العميد : يجمع هيمشي تشها

 المستشار الفني للقوات البرية 
 العقيد:نجارو أحيدجو أمادو

 المستشار الفني للقوات الجوية
 العميد :ميامرو سانسون

 المستشار الفني للدرك الوطني 
 العميد :محمد ادريس حجار


المستشار  الفني لقوات الرحل 
العقيد : محمد بشير


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139  (Bureau N'Djamena)
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