تشاد: جولة توعوية حول التعايش السلمي بين المزارعين والرعات

من أجل حث وتوعية المواطنين علي التعايش السلمي قام محافظ محافظة دارالفواكه يوسفي عبدالكريم أبو. أمس جولة توعوية شملت الرحل والقري.بداء المحافظ جولته بمركز ام زويرالتي خاطب فيها جمع غفير من المواطنين الرحل والمزارعين ركز في حديثه نشر ثقافة السلام ونبذ التفرقة و العنصرية. اماالمحطة الثانية له بمركز ماتا بقرية الثلاثاء وكان في استقباله عدد من سكانها وسكان القري المجاورة والرحل وبداء اللقاء بآيات عطرة من ذكرالله الحكيم تلتها كلمة ترحيبية قدمها ممثل ملك مقاطعة كروي اثنين علي السيد ثم كلمة لرئيس المجلس الاعلي للشؤن الاسلامية فرع محافظة دارالفواكه حسن عبدالله وجه خلالها نصائح وارشادات ودعاهم الي الوحدة والتحلي بالأخلاق الحميدة وترك المناكر التي هي أساس جلب المصايب كمانصحهم بتعليم ابنائيهم. وفي الختام تناول المحافظ يوسفي عبدالكريم أبو متطرقا في حديثه الي قضية الرعاة والمزارعين. مشيرا إلي أن الطرفين يجب أن يعيشا كماكانو ا في السابق، أن كلا منهما مكمل للآخر. ودعاهم الي حل المشاكل التي تطرا بالطرق السلمية. وفي الختام تم تكون لجنة مشتركة مكونة من المزارعين والرعات براسة الملك واشراف رئيس المركز.