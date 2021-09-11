تشاد: رئيس الجمهورية يلتقي القيادات العسكرية والمدينة بإنيدي شرق



التقى فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بمدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيدي شرق، بالمسئولين الإداريين والعسكريين ورجال الدين، كان ذلك بحضور حاكم ولاية انيدي شرق، صديق تيمان ديبي. وتناول لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مع المسؤولين الإداريين والعسكريين بالولاية، احترام هيبة الدولة وقوانينها والتصدي لمختلف انواع الجريمة كالسرقة وغيرها. والعمل من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، فضلاً عن مشاركة الجميع في دفع عجلة التنمية.



وأثنى حاكم ولاية إنيدي شرق، صديق تيمان ديبي على الجهود التي يبذلها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، من أجل أمن واستقرار تشاد وسلامة مواطنينها. ومقدماً تعازي الولاية لرئيس الجمهورية، على وفاة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، كما عبّر الحاكم عن امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية، على اختياره ولاية إنيدي شرق، كأول خروج لفخامته داخل البلاد، بالرغم انها خاصة، الا انها تضمنت تبعات رسمية.



ومنتهزاً الفرصة لقديم أهم متطلبات الولاية.



ومؤكداً دعم الولاية للمجلس العسكري الانتقالي. من جانبه، أكد فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي، إلتزام حكومة الفترة الإنتقالية وحرصها، على تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة، مبشراً إياهم بأن مشاريع التنمية ستنطلق.



كما حث فخامته، الجميع على الوحدة والتماسك الاجتماعى بالمنطقة. ومضاعفة الجهود لترسيخ الاستقرار وتمتين أواصر النسيج الإجتماعى.



إلى ذلك، أمن اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية، لإستباب الأمن والإستقرار فى الولاية. ودعم المشاريع التنموية والخدمية.

