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تشاد: شهادة البكالوريا 2021


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 2 Août 2021



تشاد: شهادة البكالوريا 2021 © Hambali Nassour Ourada/Alwihda Info
تشاد: شهادة البكالوريا 2021 © Hambali Nassour Ourada/Alwihda Info
 
 أطلق كل من أمين الدولة في التعليم العالي السيد مامادو قانا بوكر ووزيرة التعليم المهني ، حسناء إيزابيل قصير ، ممثلة التعليم العالي والبحث والابتكار ، برفقة أمين الدولة في التربية والتعليم وترقية المواطنة صالح برمة ، الامتحانات شهادة البكالوريا التريري لعام 2021 في المدرسة الثانوية الكويتية الواقعة في حي قوجي ​​بالدائرة الثانية.

 لدواعي صحية الناتجة من قلق تفشي جائحة الفيروس التاجي ستنطلق الامتحانات مع قسم العلمي اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

وهنأت السلطات جميع المعنيين في جهاز التعليم الذين صمدوا على الرغم من التقلبات وأكدت أن جميع المراكز جاهزة وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين أكثر من 80 ألف مرشح ، موزعة إلى 133 مركز على مستوى البلاد.

على مستوى أنجمينا دخل 41000 مرشحا.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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