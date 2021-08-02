تشاد: شهادة البكالوريا 2021

أطلق كل من أمين الدولة في التعليم العالي السيد مامادو قانا بوكر ووزيرة التعليم المهني ، حسناء إيزابيل قصير ، ممثلة التعليم العالي والبحث والابتكار ، برفقة أمين الدولة في التربية والتعليم وترقية المواطنة صالح برمة ، الامتحانات شهادة البكالوريا التريري لعام 2021 في المدرسة الثانوية الكويتية الواقعة في حي قوجي بالدائرة الثانية.
لدواعي صحية الناتجة من قلق تفشي جائحة الفيروس التاجي ستنطلق الامتحانات مع قسم العلمي اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021.
وهنأت السلطات جميع المعنيين في جهاز التعليم الذين صمدوا على الرغم من التقلبات وأكدت أن جميع المراكز جاهزة وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين أكثر من 80 ألف مرشح ، موزعة إلى 133 مركز على مستوى البلاد.
على مستوى أنجمينا دخل 41000 مرشحا.
لدواعي صحية الناتجة من قلق تفشي جائحة الفيروس التاجي ستنطلق الامتحانات مع قسم العلمي اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021.
وهنأت السلطات جميع المعنيين في جهاز التعليم الذين صمدوا على الرغم من التقلبات وأكدت أن جميع المراكز جاهزة وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين أكثر من 80 ألف مرشح ، موزعة إلى 133 مركز على مستوى البلاد.
على مستوى أنجمينا دخل 41000 مرشحا.