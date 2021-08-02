تشاد: شهادة البكالوريا 2021

أطلق كل من أمين الدولة في التعليم العالي السيد مامادو قانا بوكر ووزيرة التعليم المهني ، حسناء إيزابيل قصير ، ممثلة التعليم العالي والبحث والابتكار ، برفقة أمين الدولة في التربية والتعليم وترقية المواطنة صالح برمة ، الامتحانات شهادة البكالوريا التريري لعام 2021 في المدرسة الثانوية الكويتية الواقعة في حي قوجي ​​بالدائرة الثانية.



لدواعي صحية الناتجة من قلق تفشي جائحة الفيروس التاجي ستنطلق الامتحانات مع قسم العلمي اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021.



وهنأت السلطات جميع المعنيين في جهاز التعليم الذين صمدوا على الرغم من التقلبات وأكدت أن جميع المراكز جاهزة وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين أكثر من 80 ألف مرشح ، موزعة إلى 133 مركز على مستوى البلاد.



على مستوى أنجمينا دخل 41000 مرشحا.