تشاد: في كانم، تم استعراض نظام التعليم بعد ورشة عمل



قام مندوب التربية الوطنية في كانم، طاهر محمد أبكر، بعرض نتائج ورشة العمل التي تم عقدها في نجامينا في الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2023 والتي تركزت على إعادة تأسيس المدرسة، بما في ذلك التعداد الحيوي للمدرسين ومشكلة المدارس وإنشاء CONAM (التي تتولى تعيين المعلمين الذين عاشوا لأكثر من ثلاث سنوات) والقضايا المتعلقة بالمسابقات، بما في ذلك البكالوريا، ورصد وتقييم المعلمين وقضايا العنف في المدارس.



حضر هذا العرض رؤساء الأقسام والمفتشين ورؤساء المدارس في غرفة الوفود في ماو، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023.



قدم المندوب طاهر محمد أبكر شرحًا لنقاط الورشة التي تم مناقشتها وتناولت هذه الموضوعات المختلفة بتفصيل، كما تطرق إلى نقاط أخرى مثل وجود سجلات معلم الولاية عند التفتيش وتطبيق ثنائية اللغة.



طلب من الحضور تحمل مسؤولياتهم وطلب من معاونيه المساعدة في مهمته، كما تم طرح أسئلة وتوصيات واقتراحات من قبل المشاركين، وحاز المندوب علماً ليتمكن من تقديمه إلى المسؤولين ذوي الصلة.