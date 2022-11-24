تشاد: قوات الأمن في واداي يتلقّون دروسا حول حقوق الإنسان



أطلق مادجامباي جاسرا، رئيس ديوان الحاكم هذه الورشة التي دامت يوما واحدا.



وأشار أشيل تيم، ممثل رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تشاد، إلى أن هذه الورشة جزء من مشروع يهدف إلى تجهيز قوى الأمن الداخلي بمفاهيم حقوق الإنسان لتمكينها من القيام بعملها في مهنة الشرطة.



وفي بداية أعمال الورشة، أشار مادجامباي جاسرا إلى أن حكومة تشاد تعمل بلا كلل لضمان عمل قوى الأمن الداخلي لصالح المواطنين.



وأوضح رئيس ديوان الحاكم أن الوضع الأمني وحقوق الإنسان في محافظة واداي يشوبه العديد من التحديات، وأكثرها تكرارا يتعلق بالعنف المجتمعي أثناء الترحال.



وتابع مادجامباي جاسرا أنه على الرغم من المشاركة الفعالة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في في الحفاظ على الأمن، فليست مجهزة كاملا بأساسيات حقوق الإنسان حاليًا بشكل موثوق.



أخيرا، جمع يوم بناء قدرات قوى الأمن الداخلي هذا كلا من الشرطة الوطنية والدرك الوطني وحرس البدو.