تشاد: نجل ديبي سعيد على وشك تشكيل حزب سياسي خاص به



كشف "المدير العام السابق للمصفاة" لشركة "الهيدروكربونات التشادية" وابن المشير التشادي الراحل سعيد إدريس ديبي على صفحته على فيسبوك عن اسم وشعار حزب سياسي مستقبلي.



بدأ كل شيء بتغيير صورة ملفه الشخصي على حسابه الشخصي تعمل الأخبار الآن على إثارة الشبكات الاجتماعية ويطلق على الحزب اسم "اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية" (UDD) ويحمل شعار "لنعمل معًا" ، بينما تظهر صورة مهمة لفيل تحيطه النمل.



عندما سُئل عما إذا كان هو بالفعل حزب سياسي ، أجاب سعيد إدريس بصراحة: "من الواضح" بل أنه مشروع اجتماعي قيد التطوير" ويوضح سيد إدريس ديبي أن "الرئيس سينتخب في نهاية المؤتمر قريبًا جدًا".



عقب وفاة المشير التشادي الراحل إدريس ديبي إتنو ، ظهرت انقسامات داخل حزب الحركة الوطنية للإنقاذ تم عزل الأمين العام السابق محمد زين بادا بعد مؤتمر أثناء سفره إلى الخارج وحل محله هارون كبادي الرئيس الحالي للمجلس الوطني الانتقالي.