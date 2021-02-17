تشاد: نحو استجابة أحسن لمرض نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل

بمناسبة حلول منتصف المدة للخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (2018-2022)،، عُقدت يوم الثلاثاء في نجامينا ورشة عمل حول استعادة تقارير الاستعراض والتحقق من صحتها



.منذ مارس/آذار 2020 ، تأثر سياق الأزمة الصحية على تنفيذ البرامج و على أدائها. مكنت ورشة العمل من تقييم التنفيذ والإنجازات والأداء هدف تعديل الاستراتيجيات والاستجابات لتحقيق أفضل للغايات المستهدفة والنتائج التي تم الحصول عليها





.وأشار الدكتور إسماعيل بارح بشار، المدير العام لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني ، إلى أن "مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية يمثلان مشكلة صحية عامة كبرى على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة وشركائها"





.وأكد الدكتور يافولو واتارا،ممثل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، أن جميع الشركاء على استعداد لدعم إجراءات وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني





.وفقًا للإدارة الوزارية، لن تفيد الدروس المستفادة والإنجازات لتعديل الاستراتيجيات فحسب، بل و ستمكن أيضًا بعرض الخطتين الاستراتيجيتين الوطنيتين لما بعد عام 2022 الهادفة إلى مراعاة التعبئة لمزيد من الموارد. لا سيما الاستراتيجية الخاصة بالصندوق العالمي من خلال آلية جديدة للتمويل