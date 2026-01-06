Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة


Alwihda Info | Par عرفة محمد عبد الله - 6 Janvier 2026



تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة

أُقيم اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 حفل تكريم، شاركت فيه وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، وذلك في إطار الحفل الذي نظمته مجموعة التشاور لإطارات تشاد. وقد عبّرت الوزيرة عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة التي تجسد قيم الاعتراف المتبادل وروح التضامن الوطني.

وخلال كلمتها بالمناسبة، ثمّنت الوزيرة زهرة محمد عيسى هذه اللفتة النبيلة، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس عمق الحس الوطني والتجذر في قيم التضامن التي تقوم عليها الدولة. كما أشادت بالدور الذي تضطلع به مجموعة التشاور لإطارات تشاد في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز المبادرات ذات البعد الوطني.

وأكدت الوزيرة أن الدعم الغذائي وغير الغذائي الذي قدمه قطاع العمل الاجتماعي يندرج في صميم المهام الموكلة إليه، والمتمثلة في خدمة المواطنين، ودعم الفئات الهشة، ومواكبة المبادرات الهيكلية، وتقديم استجابات عملية وملموسة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن الإسهام في رفاه المواطنين وتعزيز قدراتهم يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أن نجاح هذه الجهود يعود إلى التفاني والالتزام المهني العالي لإطارات وموظفي الوزارة، الذين يشكلون العمود الفقري للعمل الاجتماعي. وأكدت أن الأوسمة وشهادات التقدير تمثل رمزًا للعمل الجماعي والإيمان المشترك برسالة إنسانية تتجاوز الأفراد.

وأضافت أن الالتزام بهذه الرؤية هو التزام كامل وغير مشروط، مشيرة إلى أن الدولة المتضامنة هي التي تنصت لمواطنيها، وتستبق احتياجاتهم، وتتحرك بسرعة وفعالية، مستندة في ذلك إلى جهود كوادرها وشركائها وكافة القوى الحية في المجتمع. واعتبرت أن الدعم المقدم، وإن كان متواضعًا، يشكل لبنة إضافية في صرح التضامن الوطني الذي يُبنى يومًا بعد يوم تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

وجددت الوزيرة، بهذه المناسبة، التزام قطاعها بمضاعفة الجهود وتعزيز الأداء، مؤكدة مواصلة الإنصات إلى مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم مجموعة التشاور لإطارات تشاد، بما يضمن سياسات اجتماعية أكثر فاعلية وارتباطًا بواقع الميدان واحتياجات المواطنين.

وفي ختام كلمتها، عبّرت الوزيرة عن خالص شكرها وامتنانها لهذا التكريم، معتبرة إياه حافزًا قويًا لمواصلة العمل المشترك وخدمة الوطن والمواطن، مجددة العهد على المضي قدمًا في أداء الرسالة الاجتماعية والإنسانية.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : décès du sous-préfet de Djouna, Ahmat Souleymane, dit Ahmat César

Tchad : décès du sous-préfet de Djouna, Ahmat Souleymane, dit Ahmat César

Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena 05/01/2026

Populaires

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026

Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena

05/01/2026

Burkina Faso : la diaspora ouvre l’année 2026 avec 22 millions FCFA de contributions patriotiques

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter