تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة



أُقيم اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 حفل تكريم، شاركت فيه وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، وذلك في إطار الحفل الذي نظمته مجموعة التشاور لإطارات تشاد. وقد عبّرت الوزيرة عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة التي تجسد قيم الاعتراف المتبادل وروح التضامن الوطني.



وخلال كلمتها بالمناسبة، ثمّنت الوزيرة زهرة محمد عيسى هذه اللفتة النبيلة، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس عمق الحس الوطني والتجذر في قيم التضامن التي تقوم عليها الدولة. كما أشادت بالدور الذي تضطلع به مجموعة التشاور لإطارات تشاد في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز المبادرات ذات البعد الوطني.



وأكدت الوزيرة أن الدعم الغذائي وغير الغذائي الذي قدمه قطاع العمل الاجتماعي يندرج في صميم المهام الموكلة إليه، والمتمثلة في خدمة المواطنين، ودعم الفئات الهشة، ومواكبة المبادرات الهيكلية، وتقديم استجابات عملية وملموسة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن الإسهام في رفاه المواطنين وتعزيز قدراتهم يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية.



وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أن نجاح هذه الجهود يعود إلى التفاني والالتزام المهني العالي لإطارات وموظفي الوزارة، الذين يشكلون العمود الفقري للعمل الاجتماعي. وأكدت أن الأوسمة وشهادات التقدير تمثل رمزًا للعمل الجماعي والإيمان المشترك برسالة إنسانية تتجاوز الأفراد.



وأضافت أن الالتزام بهذه الرؤية هو التزام كامل وغير مشروط، مشيرة إلى أن الدولة المتضامنة هي التي تنصت لمواطنيها، وتستبق احتياجاتهم، وتتحرك بسرعة وفعالية، مستندة في ذلك إلى جهود كوادرها وشركائها وكافة القوى الحية في المجتمع. واعتبرت أن الدعم المقدم، وإن كان متواضعًا، يشكل لبنة إضافية في صرح التضامن الوطني الذي يُبنى يومًا بعد يوم تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية.



وجددت الوزيرة، بهذه المناسبة، التزام قطاعها بمضاعفة الجهود وتعزيز الأداء، مؤكدة مواصلة الإنصات إلى مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم مجموعة التشاور لإطارات تشاد، بما يضمن سياسات اجتماعية أكثر فاعلية وارتباطًا بواقع الميدان واحتياجات المواطنين.



وفي ختام كلمتها، عبّرت الوزيرة عن خالص شكرها وامتنانها لهذا التكريم، معتبرة إياه حافزًا قويًا لمواصلة العمل المشترك وخدمة الوطن والمواطن، مجددة العهد على المضي قدمًا في أداء الرسالة الاجتماعية والإنسانية.