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TCHAD

تشاد: وقفة جديدة لمبادرة الشبابية لمتابعة قضية المدرسة الوطنية للإدارة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 8 Juillet 2021



تشاد: وقفة جديدة لمبادرة الشبابية لمتابعة قضية المدرسة الوطنية للإدارة
للمرة الثالثة ينظم منصبي والمدافعين عن اللغة العربية والمتابعين لقضة المدرسة الوطنية وقفة احتجاجية امام المدرسة الوطنية للإدارة حاملين معهم شعارات لا لتهميش اللغة العربية ، نريد تطبيق الدستور كان ذلك بتاريخ 8 يوليو 2021م.

الوقفة الثالثة قد اختلفت عما سبقتها ، حيث شارك مع الشباب المحتجين دكاترة الجامعات والأساتذة وجمع غفير من محبي لغة الضاد.

وخلال الوقفة قدم ممثل المحتجين كلمة شكر فيها والداعمين لهذه الفكرة وأكد أنهم لن يتراجعوا من هذه القضية إلى أن تنفذ مطالبهم وطلب من السياسيين العربفون بأن يقفوا معهم جنبا إلى جنب للمطالبة في حقهم الدستوري .

ونشير إلى أن هذه المنصة رتبت ثلاث الوقفات وتعهدت بأن تنظم مرات أخرى إلي أن تحل القضية .

أبكر موسى ملكاياي


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