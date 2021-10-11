تشاد: ​الشرطة القضائية تستهدف خمسة من مسؤولي "واكت تما"



أعلنت د. بني يومباتينا سيتاك ، في 9 أكتوبر ، بدء الإجراءات القانونية ضد خمسة من قادة "واكت تاما" بدأت هذه الملاحقات في أعقاب مظاهرة 2 أكتوبر 2021 في انجمينا.



يُستجوب كل من باركا ميشيل والدكتور سيتاك يومباتينا ومارتينج فيليكس يوم الاثنين 11 أكتوبر من قبل الشرطة القضائية ، أما ماكس لوالنغار وأنا ، كودي مبينايسم ، سيكونان موضوع إجراءات أمام مجلس نقابة المحامين وفقًا لأنظمتهما الأساسية.



أعلن وزير الإعلام ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عبد الرحمن غلام الله ، عن شكوى من الشرطة الوطنية ضد مسؤولي "واكت تما" إثر الإخلال بالنظام العام خلال مسيرة 2 أكتوبر.



أما من جانب "وكت تما" ردا على هذا الملاحقة قال "المجلس العسكري الانتقالي (CMT) ملتزم بشدة بموقف ديكتاتورية عنيدة ، بهدف غير معترف به هو الحفاظ على السلطة غير الشرعية على حساب المصلحة العامة للشعب التشادي".