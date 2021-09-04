تشاد: ​رئيس المجلس العسكري يقدم توجيهات للجنة اختيار المرشحين للمجلس الوطني



استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، اللواء محمد إدريس ديبي ، في 4 سبتمبر ، أعضاء اللجنة الخاصة لاختيار المرشحين للمجلس الوطني الانتقالي ، بعد تقييم الانجازات أعطى رئيس الجمهورية توجيهات للجنة.



وأشاد رئيس المجلس الوزاري الانتقالي بالخطوات التي تم اتخاذها وقدم التوجيه المناسب من أجل "استكمال المهمة المفوضة بالسرعة والدقة والشفافية ، بهدف تشكيل تمثيل وطني انتقالي جدير بالاسم ، حيث كل فرد تساهم بكرامة ممثلة".



أشار رئيس اللجنة المخصصة لاختيار المرشحين ونائب رئيس المجلس العسكري جيمادوم تيرنا ، إلى تفاصيل عن التطورات في عملية الاختيار وأعلن النهاية الإيجابية الوشيكة لأعمال اللجنة يوم الثلاثاء المنصرم.



بدأ أعضاء اللجنة المخصصة عملية واسعة للتبادلات الداخلية من خلال اعتماد منهجية عملهم وهكذا ، تم اعتماد خارطة طريق لتسهيل تحديد عملية الاختيار للأعضاء المستقبليين في البرلمان الانتقالي.