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TCHAD

تشاد: ​رئيس المجلس العسكري يقدم توجيهات للجنة اختيار المرشحين للمجلس الوطني


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Septembre 2021



تشاد: ​رئيس المجلس العسكري يقدم توجيهات للجنة اختيار المرشحين للمجلس الوطني

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، اللواء محمد إدريس ديبي ، في 4 سبتمبر ، أعضاء اللجنة الخاصة لاختيار المرشحين للمجلس الوطني الانتقالي ، بعد تقييم الانجازات أعطى رئيس الجمهورية توجيهات للجنة.

وأشاد رئيس المجلس الوزاري الانتقالي بالخطوات التي تم اتخاذها وقدم التوجيه المناسب من أجل "استكمال المهمة المفوضة بالسرعة والدقة والشفافية ، بهدف تشكيل تمثيل وطني انتقالي جدير بالاسم ، حيث كل فرد تساهم بكرامة ممثلة".

أشار رئيس اللجنة المخصصة لاختيار المرشحين ونائب رئيس المجلس العسكري جيمادوم تيرنا ، إلى تفاصيل عن التطورات في عملية الاختيار وأعلن النهاية الإيجابية الوشيكة لأعمال اللجنة يوم الثلاثاء المنصرم.

بدأ أعضاء اللجنة المخصصة عملية واسعة للتبادلات الداخلية من خلال اعتماد منهجية عملهم  وهكذا ، تم اعتماد خارطة طريق لتسهيل تحديد عملية الاختيار للأعضاء المستقبليين في البرلمان الانتقالي.


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