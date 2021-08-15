تشييد قصر سلطنة دار وداي بميزانية قدرها 3.75 مليار فرنك سيفا.



وضع سلطان سلطنة دار وداي العباسية برفقة والي ولاية وداي احمد داري باسين حجر الأساس لبناء قصر السلطنة بحضور العديد من المسؤولين بالولاية.



ألمحت اللجنة المنظمة للحفل وضع حجر الأساس إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا القصر بلغ 3.75 مليار فرنك سيفا سيتم بناء المبنى على مساحة 7،244 متر مربع فترة البناء 24 شهر.



وساق حديثه مشير إلى التشكيل الهندسي للقصر وفقا له سيتكون القصر من مبنى مركزي وأربعة ممرات جانبية أخرى ، يتألف كل منها من أجنحة من طابقين سيتم حجزها بشكل خاص للمسؤولين.



وفي وسط هذا المبنى يوجد سكن السلطان. هناك أيضًا غرفة للقاء القادة التقليديين من الكانتونات المختلفة.



ويتكون المبنى المركزي من خمسة طوابق يتواجد فيها مكتب السلطنة وخزنتها ، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبيرة ومكتبة كبيرة ومتحف وحديقة وموقف سيارات ومظلات عند المدخل.



كما يوجد أيضًا سكن للحراس ، وهو مطعم خاص للموظفين والزوار ، ناهيك عن الآثار التقليدية التي سيتم تثبيتها في كل مكان.



أقيم الحفل تحت حراسة مشددة.